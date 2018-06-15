Владимир Кузьмин разводится

«С большим уважением и любовью к друг другу, оставаясь близкими друзьями, мы с Катей объявляем о разводе, — рассказал 7days.ru певец. — Пришло время каждому двигаться своей дорогой. Мы приняли решение не давать никаких комментариев в прессе по этому поводу. Просим отнестись с пониманием».



Владимир Кузьмин

Владимир Кузьмин был женат три раза. Его жёнами были: Татьяна Борисовна Артемьева (с 1977 по 1985) — поэтесса, написала тексты к нескольким его песням, в браке родились трое детей.

В 1990 году вступил в брак с американской фотомоделью Келли Керзон.

Состоял в фактическом браке с актрисой театра и кино Верой Сотниковой (с 1993 по 2000).

В настоящий момент женат на Екатерине Трофимовой.