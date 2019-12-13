Владимир Кузьмин признался в «Дурной репутации»

В альбом вошло 13 треков, в том числе две версии заглавной композиции «Дурная репутация».
- Там хорошие песни, - рассказал Владимир Кузьмин в «Вечернем шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» - Нет ничего придуманного, все по-честному. Я сделал его таким, каким хотел. Я в целом никогда не пытался кому-то понравиться, всегда делал то, что мне нравится. Думаю, это меня спасало: это нравится людям. И этот альбом довольно легкий, в нем много рока, но он веселый и непосредственный.
Треки сделаны в привычной для Владимира Кузьмина поп-роковой стилистике с блюзовыми интонациями, ярко выраженной соло-гитарой и словно издевательскими интонациями в голосе самого Кузьмина.
Релиз альбома осуществило Первое музыкальное издательство.
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