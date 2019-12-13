Владимир Кузьмин признался в «Дурной репутации»

По информации СМИ, об инциденте рассказал рабочий, который находился в тот момент в доме певца. Как рассказал очевидец, преступники угрожали ему расправой, потом заставили его открыть сейф и похитили деньги, которые там лежали. Сумма составила около 11 миллионов рублей.

