Владимир Кузьмин отметит день рождения на сцене

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Праздничный концерт Владимира Кузьмина пройдет 31 мая 2018 года на столичной площадке «Известия Hall».

Владимир Кузьмин отметит свой день рождения большим сольным выступлением. В этот день артисту исполняется 63 года. Народный артист России, неоднократный обладатель премий «Песня года» и «Золотой граммофон» споет свои лучшие песни «Пять минут от дома твоего», «Я не Казанова», «Сибирские морозы», «Симона», «17 лет», «Тоска», «Лед слезы льет», «Еще вчера», «Голос», «Эй, красотка!» и другие хиты.

Владимир Кузьмин
Владимир Кузьмин

В шесть лет Владимир Кузьмин написал свою первую песню, а в шестом классе организовал рок-группу, которая несколько лет успешно повышала музыкально-образовательный уровень сверстников на школьных вечерах вплоть до выпускного. Композитор, поэт, певец и мультиинструменталист за сорок лет на профессиональной сцене выпустил несколько десятков альбомов и обрел множество преданных поклонников.

Начало в 20.00

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