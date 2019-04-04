Новая жена Кузьмина стала его пресс-секретарем и директором

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63-летний Владимир Кузьмин тайно женился четвертый раз. Избранницей музыканта стала уроженка Калининграда Светлана Карпухина. Девушке — 27 лет.

Газета «Московский комсомолец» связалась со Светланой, которая объяснила, почему молодые не стали афишировать свадьбу.

Светлана Карпухина
Светлана Карпухина

Достаточно того, что уже упомянули о самом факте бракосочетания. Больше мы ничего не скажем, - сухо подтвердила факт свадьбы Карпухина.

Светлана Карпухина указала, что она теперь не только жена Кузьмина, но и его директор, пресс-секретарь, администратор.

Теперь по всем вопросам, которые касаются его творчества — ко мне. Я общаюсь по творчеству Владимира и даю опровержение всяких гадостей. Гастроли у нас не прекращаются. В год Владимир дает примерно 250 концертов. Так не гастролирует ни одна российская звезда и даже мировая. Мы даже думаем подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса по этому поводу.

Владимир Кузьмин
Владимир Кузьмин

Кроме того, Карпухина рассказала очень скупо про новый альбом Кузьмина.

Давайте лучше поговорим о творчестве Владимира. Например, через месяц у него выходит новый альбом. Альбом он записали совместно с группой «Динамик». И в прошлом году у нас вышел альбом.

Других подробностей Светлана Карпухина привести не смогла.

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