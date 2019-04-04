Новая жена Кузьмина стала его пресс-секретарем и директором

Газета «Московский комсомолец» связалась со Светланой, которая объяснила, почему молодые не стали афишировать свадьбу.
Светлана Карпухина
Достаточно того, что уже упомянули о самом факте бракосочетания. Больше мы ничего не скажем, - сухо подтвердила факт свадьбы Карпухина.
Светлана Карпухина указала, что она теперь не только жена Кузьмина, но и его директор, пресс-секретарь, администратор.
Теперь по всем вопросам, которые касаются его творчества — ко мне. Я общаюсь по творчеству Владимира и даю опровержение всяких гадостей. Гастроли у нас не прекращаются. В год Владимир дает примерно 250 концертов. Так не гастролирует ни одна российская звезда и даже мировая. Мы даже думаем подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса по этому поводу.
Кроме того, Карпухина рассказала очень скупо про новый альбом Кузьмина.
Давайте лучше поговорим о творчестве Владимира. Например, через месяц у него выходит новый альбом. Альбом он записали совместно с группой «Динамик». И в прошлом году у нас вышел альбом.
Других подробностей Светлана Карпухина привести не смогла.
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