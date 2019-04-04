Новая жена Кузьмина стала его пресс-секретарем и директором

В том числе составлен рейтинг запросов, в которые попали Дима Билан, Владимир Кузьмин, Мария Максакова и другие музыканты.





По Диме Билану лидируют поисковые запросы "Дима Билан умирает правда ли это", "Дима Билан похороны правда или нет"

