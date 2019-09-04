6 самых интересных рок-релизов лета 2019 года

Ashes Collide - Everyday



Ashes Collide

Начнем с группы Ashes Collide, которые выдали самобытный сингл Everyday в лучшем духе альтернативно-рокового жанра с проникновенным и в то же время мощным женским вокалом, очень грамотно интегрированным в музыкальную основу. Манера исполнения вокалистки несет в себе отголоски, присущие больше джазовому или авторскому исполнению, что в целом только в плюс песне.

Сингл определенно понравится ценителям бодрого англоязычного альтернативного контента, а также любителям Evanescence, Avril Lavigne, Pink или тех же Garbage.

Если верить интернету, впереди у Ashes Collide предстоят большие концерты в обеих столицах, так что будет возможность зайти и оценить сингл вживую.

«Одинвуме» - «Разбуди Меня»

Психоделик-рок группа «Одинвуме» (Екатеринбург) решила дать возможность слушателю смешать свои ощущения от бытия с музыкой. Дебютная работа «Разбуди Меня» – своего рода переживания в поиске самого себя. Незатейливая сюжетная нить, где главный герой в суете событий пытается найти утешение в стремлении понять, кто он и ради чего существует.

Сюрреалистичное убийство самого себя раз за разом, желание проснуться - дают интересный эффект. Впечатление от прослушивания долго не выветривается, странные дежавю и флэшбэки могут добить быстрее, чем понимание, о чем же вообще был этот альбом. Рекомендуется всем, кто любит покопаться в себе, без самобичевания, но с желанием встряхнуться, проснуться и жить.

Bagira - From Russia with Groove



Bagira

Еще одним интересным релизом, на который стоит обратить внимание любителям музыки потяжелее, стал EP от Bagira - From Russia with Groove. Ребята как будто взяли все лучшее от легендарных Pantera и не менее известных Arch Enemy - тяжелые гитарные риффы, агрессивный женский вокал. Вокалистка группы Алла Булгакова – девушка с характером, который полностью отражен в ее творчестве. Как любительница метал-классики вроде AC/DС и Led Zeppelin, она отжигала в свое время с каверами на их лучшие хиты, а потом вдруг решила передать свой русский привет англоговорящей публике, в виде сингла.

Слушателей тут не щадят долгими вступлениями – брутальность прёт, что называется, с порога, металлический драйв и резкий разогрев аудитории, которая знакомится с творчеством этой группы. Динамизм, цепкость и непоколебимость – три плюса этой работы, которые помогли релизу попасть в список интересных.

«Адаптация Пчёл» - «Велосипеды»

Следующий релиз – это сингл «Велосипеды» группы «Адаптация Пчёл», который можно охарактеризовать так: органика, солнце и лето – как раз то, чего нам будет теперь немного (или много) не хватать. Забавный момент – песня оставляет явный привкус бодрого брит-попа (как если бы участники группы «Адаптация Пчёл» были жителями Бристоля, ну или Бристоль стал районом Москвы), а еще вызывает полузабытое ощущение детства и беззаботности, такое доброе, милое и жизнеутверждающее музыкальное лекарство от хандры, офисной скуки или четырех стен.

Однозначно понравится любителям легкого инди-рока, бодрой гитарной музыки, сдобренной электронной подложкой. А если понравилось, - то у группы всегда есть много интересного в расписании концертов и эфиров. Что делать далее, знаете сами...

«Ясвена» - «Имена»

Далее в списке группа «Ясвена» с полноформатной пластинкой «Имена». Формация работает в жанре дрим-рок. Направление это очень интересное, в нём и гитарные нотки, и звонкие клавиши, необычные аранжировки, волшебный, нежный женский вокал и сказочные тексты. Эмоциональное исполнение каждой композиции целенаправленно подталкивает слушателя ознакомиться со всем альбомом полностью.

Полноформатник звучит одновременно светло, оптимистично и в то же время сильно и в меру жестко. Хороший вариант обратить на себя внимание для любителей музыки, постоянно находящихся в поиске чего-то нового.

«Контакты» - «Горизонт Событий»

Напоследок у нас - попытка побега. Но не из Шоушенка, а настоящее проявление эскапизма в условиях суровых жизненных реалий, воплощенное в нашем мире группой «Контакты» в виде сингла «Горизонт Событий».

Это не просто песня – это целый игровой сюжет о человеке, летающем на вымышленной ракете с нарисованными приборными панелями и видящем что-то своё в каждой вещи вокруг. Это и двойной посыл в плане идеи: можно ли коротать свой срок здесь на Земле, но мечтать о будущем, в котором нам, возможно, не найдётся места? Песня звучит несколько ностальгично, и от этого ещё приятнее. Самое главное, она способна расширить культурный кругозор, вдохновить как на витания в облаках, так и на поиск чего-то уникального даже в самых простых вещах. Не верите? Проверьте сами.