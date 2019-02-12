Децл планировал переехать в Америку

Опубликовано пользователем

Кирилл Толмацкий строил большие планы на будущее. Был практически готов к выпуску его новый альбом, и музыкант, выступавший под псевдонимом Децл, намеревался отправиться в США.

Актриса, исполнившая главную роль в картине "Мэри Поппинс, до свидания!", проживает в Америке и давно дружит с матерью Кирилла. Узнав о смерти рэпера от своего сына, Андрейченко испытала шок.

Децл
Децл

Артистка рассказала dni.ru, что не так давно общалась с Децлом и порекомендовала ему продюсера в Штатах. По ее словам, рэпер планировал перебраться в Америку – там он видел большие перспективы для своей карьеры.

В России у Децла готовился к выпуску альбом "Метемпсихоз-2". Над ним музыкант работал несколько лет в сотрудничестве с Глебом Мезенцевым.

Быстрый поиск: 