Децл планировал переехать в Америку

Актриса, исполнившая главную роль в картине "Мэри Поппинс, до свидания!", проживает в Америке и давно дружит с матерью Кирилла. Узнав о смерти рэпера от своего сына, Андрейченко испытала шок.



Децл

Артистка рассказала dni.ru, что не так давно общалась с Децлом и порекомендовала ему продюсера в Штатах. По ее словам, рэпер планировал перебраться в Америку – там он видел большие перспективы для своей карьеры.

В России у Децла готовился к выпуску альбом "Метемпсихоз-2". Над ним музыкант работал несколько лет в сотрудничестве с Глебом Мезенцевым.