Вышел апокалиптичный клип Децла «У всех на виду»

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Вышел клип Децла (Кирилла Толмацкого) на спорную песню «У всех на виду», сделанный при помощи нейросети (смотреть клип).

Несмотря на «нейросеточное» происхождение, ролик производит мощное впечатление. Догадаться, что он полностью сделан ИИ, практически невозможно.

Режиссером видео выступил Дима Терем, автор фильмов «Республика Каzантип» (2010) и «Где Боб?». По словам Александра Толмацкого, отца Децла, это «наверное, одна из первых полноценных работ искусственного интеллекта». Интересно, что в песне «У всех на виду» есть строчка «Искусственный интеллект, считай, я это он».

Александр Толмацкий также раскрыл смысл клипа «У всех на виду»: в ролике рассказывается о том, что через какое-то время во всем мире будет культ red-культуры. Как пишет НСН, red-культура – явление, сформировавшееся в Китае в революционной практике. Также, по мнению Толмацкого, в клипе показан «апокалипсис» и «разрушенный мир», по которому идет человек.

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Децл
Децл

Премьера песни «У всех на виду» состоялась 19 июля, незадолго до дня рождения Децла: рэпер появился на свет 22 июля 1983 года. Многие фанаты не оценили трек и решили, что его сделала нейросеть: некоторым показалось, что голос принадлежит не Децлу, а другому человеку. Тони Толмацкий, сын рэпера, считает, что его отец таких строк бы не написал.

Если же верить Александру Толмацкому, черновик был обнаружен на одной из флэшек Децла, а потом восстановлен и сведен.

Кирилл Толмацкий умер 3 февраля 2019 года при остановке сердца. Некоторые считают, что он инсценировал свою смерть.

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