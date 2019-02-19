Про Децла снимут документальный фильм

На сайте planeta.ru запущен сбор средств на производство картины.

"Я хочу снять документальный байопик о Кирилле Толмацком, чтобы рассказать себе и вам о том, кем на самом деле был рэпер Децл, какие взгляды он разделял и в какой России мечтал жить. Я хочу по-человечески, без телевизионных криков и скандалов, рассказать историю самого недооцененного русского артиста, который попробовал сделать не так, как все, а по-своему. И предлагаю вам помочь мне в этом", - написал Супер в описании проекта.



Децл

"После смерти Кирилла я внимательно наблюдал за тем, как с моим детством прощаются большие медиа. На одном канале ведущий с удовольствием повторял кадры из ижевского ночного клуба, на которых врачи безуспешно пытаются завести сердце Кирилла. Попутно гости студии решали, был ли рэпер наркоманом. На другом канале шумели такие же поминки, к которым присоединился юрист, фантазирующий о том, кому достанется наследство музыканта. На третьем канале немедленно вышла программа с подзаголовком «Как молодая танцовщица поссорила Децла с отцом». Я не хочу, чтобы история Кирилла Толмацкого была рассказана так", - пишет Роман.

Необходимая сумма на производство составляет 3,5 миллиона рублей, на момент публикации материала собрано больше 1 миллиона рублей.

Децл скончался в ночь на 4 февраля в возрасте 35 лет после концерта в Ижевске.