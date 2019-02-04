Тело Децла везут в Москву для похорон

Церемония прощания с рэпером Кириллом Толмацким, известным под псевдонимом Децл, пройдет 6 февраля 2019 г. в ЦКБ управделами президента РФ, похороны в этот же день - на Пятницком кладбище. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила мать исполнителя Ирина Толмацкая.

«Церемония прощания состоится 6 февраля в 11:00, в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ. Похороны после этого пройдут на Пятницком кладбище», - сказала И.Толмацкая.



Децл

В свою очередь в пресс-службе управления Следственного комитета по Республике Удмуртия агентству «Москва» сообщили, что судебно-медицинская экспертиза по факту смерти исполнителя еще идет.

«Ничего нового пока сказать не можем, экспертиза продолжается, заключения пока никакого нет. Сколько дней она еще займет - это зависит от экспертов и того, какие потребуются исследования. Но требуется ли для этого тело, мы уже комментировать не можем», - сказал представитель СК по Удмуртии.

Ранее СМИ сообщали, что частично экспертиза уже проведена и предварительная причина смерти установлена как сердечная патология. Однако выраженных изменений сердца, связанных с возможной болезнью, зафиксировано не было. Отмечалось, что специалисты взяли анализы на алкоголь и токсические вещества.

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный как Децл, скончался в ночь на 3 февраля после выступления в одном из клубов Ижевска. К.Толмацкий родился в Москве 22 июля 1983 г. и выступал под сценическим псевдонимом Децл. Дебютный альбом артиста «Кто? ты», выпущенный в 2000 г., входит в число самых продаваемых альбомов в России. Тираж альбома составил более миллиона экземпляров.