Баста выразил соболезнования в связи со смертью Децла

«Не стало Кирилла Толмацкого. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий, искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят. Это большое несчастье. Светлая память», - написал Баста в соцсети.

Децл скончался в воскресенье от остановки сердца. Музыканту было 35 лет .

Напомним, конфликт исполнителей начался с того, что Толмацкий в своем Twitter пожаловался на громкую музыку в клубе Вакуленко, на что тот, тоже в Twitter, грубо ему ответил. Именно это и стало поводом для исков.