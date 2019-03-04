В крови погибшего Децла не нашли наркотиков

В крови Децла не нашли наркотиков. Это результаты исследований "Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Удмуртской Республики", сообщил Mash.

Кроме того, специалисты проверили посуду, из которой Толмацкий пил перед смертью. В его гримерке стояли стаканы с вином, колой и кофе. Нигде нет никаких следов запрещенных препаратов.



Децл

Официальные данные экспертизы: Децл умер от острой сердечной недостаточности. Она развилась на фоне осложнения заболевания сердечно-сосудистой системы.

Сомнение вызывает только стакан с яблочным соком. Там нашли небольшой белый осадок. Возможно, это обезболивающие, которое артист выпил после выступления. Его также отправят на дополнительную экспертизу в несколько российских лабораторий.