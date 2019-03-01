В Мосгордуме не против мемориальной стены Децла

Ранее на глобальной онлайн-платформе change.org была размещена петиция о создании в Москве официальной стены памяти имени Децла, ее подписали порядка 5,3 тысячи человек.

"Почему бы нет. Он был очень популярен, один из основателей этого направления (хип-хопа в России – ред.). Если не один человек, а много считают это необходимым. А я пока не знаю, сколько у него поклонников. У него должно быть много поклонников, но я должен это увидеть на бумаге", - сказал Герасимов в беседе с РИА Новости.



Децл

Он добавил, что для содействия в создании памятной стены в Мосгордуму должно поступить обращение с предполагаемым местом, где будет организован мемориал, и источником финансирования.

"Для того чтобы посодействовать, я должен понимать, кто вышел с этим предложением, и получить обращение. Нужно понимать место и кто возьмет на себя финансирование. И когда я получу это, тогда буду помогать", - пояснил депутат.

Кирилл Толмацкий скончался 4 февраля в возрасте 35 лет. Артисту стало плохо после концерта в Ижевске. Как сообщил его концертный директор Павел Беленец, причиной смерти стала остановка сердца. Артист был похоронен 6 февраля. Музыкальное видео Inferno Кирилла Толмацкого, опубликованное на YouTube-канале в день его похорон, собрало за сутки около 693 тысяч просмотров.

Дебютный альбом Децла "Кто? ты" вышел в 2000 году, став одной из самых продаваемых пластинок в РФ. Всего музыкант записал восемь альбомов. Он известен благодаря таким хитам, как "Вечеринка", "Слезы", "Письмо", "Для тебя" и другим. Исполнитель неоднократно становился лауреатом российских музыкальных премий.