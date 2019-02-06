Опубликован посмертный клип Децла

Кирилл планировал сегодня открыть это экспериментальное видео, успев загрузить ранее тизер. Изначально по задумке этот трек, как и вся пластинка μετεμψύχωσις (Метемпсихоз - Реинкарнация (от лат. reincarnatio — «повторное воплощение»), то есть перевоплощение; также переселение душ, метемпсихоз (др.-греч. μετ-εμψύχωσις — «переселение душ»)), должен был стать частью саундтрека к фильму. Здесь он выступил в роли композитора.

Сегодня проходит прощание с Кириллом в ЦКБ по адресу ул.Маршала Тимошенко, 25.