Опубликован посмертный клип Децла

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Вышел посмертный клип Децла (Кирилла Толмацкого) на инструментальную композицию Inferno.

Кирилл планировал сегодня открыть это экспериментальное видео, успев загрузить ранее тизер. Изначально по задумке этот трек, как и вся пластинка μετεμψύχωσις (Метемпсихоз - Реинкарнация (от лат. reincarnatio — «повторное воплощение»), то есть перевоплощение; также переселение душ, метемпсихоз (др.-греч. μετ-εμψύχωσις — «переселение душ»)), должен был стать частью саундтрека к фильму. Здесь он выступил в роли композитора.

Сегодня проходит прощание с Кириллом в ЦКБ по адресу ул.Маршала Тимошенко, 25.

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