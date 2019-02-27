Фанаты Децла хотят сделать стену памяти музыканта

Официальное письмо поклонников скончавшегося в возрасте 35 лет артиста на имя мэра столицы Сергея Собянина попало в распоряжение «360».





«Обращаемся к Вам, Сергей Семенович, с просьбой разрешить установление в г. Москве "Стены памяти Кирилла Толмацкого", где поклонники его творчества могли бы возлагать цветы, размещать граффити, посвященные легендарному артисту. Размещение "Стены памяти Кириллу Толмацкому" в г. Москве позволило бы многочисленным поклонникам артиста собираться, общаться и приносить цветы в одно место, не нарушая закон о граффити...»

«Это место будет напоминать стену памяти Виктора Цоя, но планируется сделать его более облагороженным. Фанаты Кирилла смогут собираться здесь, рисовать граффити, приносить цветы в память о кумире», — пояснила администратор фан-клуба Децла Жанна Михельсон.

Пока поклонники рассматривают несколько вариантов, где могла бы расположиться памятная стена, в том числе и Старый Арбат.

«Содержание стены памяти Кирилла Толмацкого не потребует затрат из бюджета города и будет осуществляться фан-клубом самостоятельно», — подчеркивается в обращении к Собянину.