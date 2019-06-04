iTunes сдали в архив

В обновленной macOS 10.15 Catalina Apple отказалась от iTunes. Место медиаплеера займут три отдельных приложения — Apple Music, Apple Podcasts и Apple TV.



Apple Music

Приложение iTunes на протяжении многих лет было необходимым инструментом пользователей гаджетов Apple. С его помощью ещё до появления смартфонов iPhone владельцы MP3-плееров iPod синхронизировали устройства с компьютером и наполняли их музыкой. В отрыве от iTunes нельзя было использовать iPhone. Долгое время для активации и настройки смартфонов надо было подключать их к компьютеру, что осуществлялось только через iTunes.

Помимо работы с мобильными устройствами программа позволяла делать покупки в магазине приложений iTunes Store. Также она могла применяться для прослушивания музыки и просмотра роликов и фильмов, которые можно было приобрести или взять напрокат в iTunes Store. Как отметила NBC, все аудиозаписи, купленные через iTunes, будут доступны через приложение Apple Music.