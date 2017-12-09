Apple купит Shazam с большой скидкой

О сделке, вероятно, будет объявлено на следующей неделе. Как утверждают источники, Apple собирается купить Shazam за 400 миллионов долларов. Ранее компанию оценивали в миллиард долларов, с 2002 года компания заработала не менее 140 миллионов долларов.

Генеральный директор Shazam Рич Райли и пресс-секретарь Джованни Боссио не ответили на неоднократные просьбы о комментариях; представитель Apple также отказался прокомментировать будущую сделку.



Rich Riley, Shazam Chief Executive Officer

Shazam также планировала выкупить компания Snap, владеющая мессенджером Snapchat, однако от Apple поступило более выгодное предложение.

В сентябре прошлого года сервис по распознаванию музыки Shazam, который также идентифицирует телевизионные шоу, фильмы и рекламные объявления, достиг 1 миллиарда загрузок и впервые добился прибыльности, в основном благодаря доходам от рекламодателей.

Неясно, что произойдет с существующими сделками Shazam с Spotify, которые конкурируют с музыкальным потоковым сервисом Apple или Snapchat, который интегрировал Shazam в свой экран камеры.