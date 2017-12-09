Apple купит Shazam с большой скидкой

Опубликовано пользователем

Американская корпорация Apple решила приобрести кроссплатформенный проект Shazam. Об этом сообщает Recode со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

О сделке, вероятно, будет объявлено на следующей неделе. Как утверждают источники, Apple собирается купить Shazam за 400 миллионов долларов. Ранее компанию оценивали в миллиард долларов, с 2002 года компания заработала не менее 140 миллионов долларов.

Генеральный директор Shazam Рич Райли и пресс-секретарь Джованни Боссио не ответили на неоднократные просьбы о комментариях; представитель Apple также отказался прокомментировать будущую сделку.

Rich Riley, Shazam Chief Executive Officer
Rich Riley, Shazam Chief Executive Officer

Shazam также планировала выкупить компания Snap, владеющая мессенджером Snapchat, однако от Apple поступило более выгодное предложение.

В сентябре прошлого года сервис по распознаванию музыки Shazam, который также идентифицирует телевизионные шоу, фильмы и рекламные объявления, достиг 1 миллиарда загрузок и впервые добился прибыльности, в основном благодаря доходам от рекламодателей.

Неясно, что произойдет с существующими сделками Shazam с Spotify, которые конкурируют с музыкальным потоковым сервисом Apple или Snapchat, который интегрировал Shazam в свой экран камеры.

Быстрый поиск: 