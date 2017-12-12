Apple купила Shazam

«Мы в восторге от того, что талантливая команда Shazam присоединится к Apple. Apple Music и Shazam — это идеальное сочетание, которое позволит нашим пользователям реализовать свою музыкальную страсть. С момента запуска App Store Shazam неизменно занимает одно из самых популярных приложений для iOS. Сегодня он используется сотнями миллионов людей во всем мире на разных платформах», — заявили в Apple.

Газета The Independent со ссылкой на источники отмечает, что сделка оценивается в 400 миллионов долларов. The Verge настаивает, что Shazam будет полезен Apple, особенно в плане интеграции сервиса с Apple Music.



Rich Riley, Shazam Chief Executive Officer

Apple пока не рассказывает о том, как она будет использовать свою новую компанию. Но она уже интегрирует некоторые из ее функций - например, Siri может распознавать музыку, а песни, которые распознаются Shazam, можно прослушать в Apple Music. По словам Techcrunch, на его долю приходится около миллиона рефералов на Spotify и Apple Music.

Apple уже расширяла свои музыкальные предложения за счет серии приобретений - включая рекордную сделку по покупке Beats за 3 миллиарда долларов в 2014 году.