Apple Music можно теперь прослушивать из браузера

Сообщается, что пользователи сервиса уже получили доступ к стриминговому прослушиванию из любого веб-браузера, войдя в систему под своим Apple ID. Пока что функция доступна в бета-версии. Пользователи могут послушать плейлисты Apple Music и радио Beats 1. Уже сейчас можно попробовать, как все работает, на beta.music.apple.com.

Напомним, ранее компания Apple заявляла о намерениях реформировать iTunes и заменить его приложениями Apple Music, Apple Podcasts и Apple TV. Больше о сервисах Apple станет известно на презентации нового айфона уже 10 сентября.