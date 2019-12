Billie Eilish победила почти во всех номинациях новой премии Apple

Награды вручают в пяти отдельных номинациях - "Артист года", "Лучший автор песен", "Прорыв года", "Альбом года" и "Песня года".

Победителей в первых трех номинациях выбирает международная команда редакторов Apple Music. Альбом и песню года определяют по данным стриминга - то, что подписчики сервиса слушали чаще всего.

"Премия Apple Music Awards вручается самым популярным в мире артистам за их стремление к совершенству, энтузиазм и незаурядное творчество, - заявил вице-президент подразделения Apple Music и международного контента Оливер Шуссер. - Лауреатами этого года стали представители разных музыкальных жанров. Они обратили внимание общества на актуальные проблемы, повлияли на развитие культуры и стали примером для наших слушателей по всему миру".



Billie Eilish

Премию в номинации "Артист года" получила Билли Айлиш, а ее дебютная пластинка "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" стала лучшим альбомом (более миллиарда прослушиваний). Также певица разделила награду "Лучший автор песен" с братом Финнеасом О’Коннеллом, известным как FINNEAS. Прорывом года признали соул-исполнительницу Lizzo, а песней года - "Old Town Roa" рэпера Lil Nas X.

Церемония вручения наград состоится в Steve Jobs Theater 5 декабря. Билли Айлиш выступит со специальным концертом, прямая трансляция которого начнется в 05:30 мск.