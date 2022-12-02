В странах бывшего СССР почти перестали слушать российских музыкантов

Количество треков российских музыкантов за год сократилось практически во всех чартах стран бывших союзных республик. Отчасти это связано с проблемами загрузки треков в Apple Music агрегаторами, и снятием монетизации из-за санкций.

Аналогичный топ не представлен только для Грузии (в пресс-службе Apple не объясняют, почему хит-парад именно для этой страны отсутствует).



Изменения в чартах. Диаграмма РБК

В декабре 2021 года композиции российских исполнителей были востребованы практически во всех постсоветских странах. Активнее всего представителей российской эстрады, помимо самой России, слушали в Молдавии и на Украине (там им принадлежало по девять строчек рейтинга из десяти). При этом наименее популярными российские музыканты были в Литве, жители которой предпочитали британцев Adele, Элтона Джона и Эда Ширана. В топ-10 этой страны удалось попасть только Люсе Чеботиной и дуэту «Мумий Тролля» и Дани Милохина.

Наиболее существенные изменения за год произошли в предпочтениях украинских пользователей. Если год назад практически весь топ-10 для этой страны был представлен российскими музыкантами и лишь девятое место занимал украинец Иван Дорн, то сейчас единственной российской певицей, попавшей в рейтинг, стала Instasamka с песней «За деньги да». Шесть строчек из десяти занимают украинские исполнители, еще две — американцы Lady Gaga и Eminem.

Повлиять на столь сильные изменения в хит-параде мог вступивший с 7 октября в силу запрет на публичное исполнение российской музыки на Украине. По закону «О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора» в стране нельзя транслировать в общественных местах фонограммы, видео и музыкальные клипы российских артистов. Воспроизведение песен и гастроли россиян разрешаются лишь в том случае, если музыкант с гражданством России публично высказался против военных действий на Украине.

Серьезные изменения произошли в рейтинге Apple Music в Казахстане. Если в декабре 2021 года семь песен из топ-10 были исполнены либо российскими музыкантами, либо их дуэтами с казахстанскими исполнителями, то сейчас единственной российской певицей в рейтинге является Instasamka, занимающая девятое место. При этом в хит-параде увеличилось количество собственно казахстанских музыкантов: сейчас им принадлежат четыре позиции, а возглавляет чарт казахстанская певица Dequine.

Ни одного российского музыканта не оказалось в хит-парадах Киргизии и Литвы. Год назад киргизский рейтинг включал в себя шесть российских песен, сейчас же шесть из десяти композиций принадлежат авторству местных музыкантов, еще две — казахстанских. Жители Литвы, где российские песни и раньше не пользовались популярностью, активнее всего слушают англоязычную музыку. Практически весь топ-10 состоит из американских, британских и канадских артистов. Исключения составляют литовский дуэт Remis Retro и Yva (второе место) и литовская поп-певица Jessica Shy (восьмое место).

Практически перестали слушать российскую музыку жители Азербайджана. У аудитории этой страны рейтинг наиболее популярных композиций возглавляют американский рэпер Eminem, дуэт исполнителей из Великобритании и Германии Sam Smith и Kim Petras и британский певец Tom Odell. Лишь до пятого места дошел российско-украинский дуэт Jony and Anna Asti и до седьмого — российский дуэт Miyagi&Эндшпиль. При этом год назад российские музыканты Jony&HammAli с песней «Наверно, ты меня не помнишь» были лидерами топ-10 в Азербайджане.

Активнее всего песни российских исполнителей слушают в Молдавии и Латвии: в рейтингах этих стран авторству российских музыкантов принадлежат по шесть из десяти позиций, включая российско-украинский дуэт Jony and Anna Asti.

Единственной постсоветской страной, в которой за год присутствие российских артистов в хит-параде не сократилось, а увеличилось, стала Армения: сейчас четыре из десяти наиболее популярных в этой стране композиций исполнены российскими музыкантами, тогда как годом ранее в топ-10 входило лишь три такие песни.

Отметим, что Apple Music свою методологию формирования музыкальных топов не раскрывает.