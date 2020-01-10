Доход Apple от AirPods выше доходов Spotify, Twitter, Snapchat вместе взятых

В своем отчете Рук представил следующий график, показывающий, сколько денег AirPods зарабатывает по сравнению с доходами от технологических гигантов:

Rooke, используя различные источники, оценил доход AirPods в 12 миллиардов долларов, что составит около 4,5% от общего объема продаж Apple. Это, по словам Рука, означает рост на 128% по сравнению с выручкой с 2018 года, в которой выручка, по сообщениям, составила 5,25 млрд долларов. Это само по себе представляет увеличение на 133% по сравнению с выручкой в ​​2017 году, когда выручка AirPods составила, по его словам, 2,25 млрд долларов.

Используя эти цифры роста, Рук продолжил, сказав, что он не будет удивлен, если выручка AirPod в 2020 году превысит выручку в Uber.

Он основывает это на своей вере в то, что продажам AirPods еще есть куда расти. Это связано с тем, что, хотя установленная база пользователей iPhone составляет около 900 миллионов, на данный момент продано только 100 миллионов AirPods.

Apple выпустила AirPods в декабре 2016 года. Их рост во многом обусловлен тем фактом, что современные iPhone больше не имеют разъемов для наушников 3,5 мм, что требует от владельцев использования конвертеров или беспроводных наушников.