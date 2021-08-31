Apple купила стриминг классики Primephonic

Доход Apple от AirPods выше доходов Spotify, Twitter, Snapchat вместе взятых Новый отчет аналитика Кевина Рука указывает на то, что доход Apple от AirPods превышает доход Spotify, Twitter, Snapchat и Shopify вместе взятых. В своем отчете Рук представил следующий график, показывающий, сколько денег AirPods зарабатывает по сравнению с доходами от технологических гигантов:







Rooke, используя различные источники, оценил доход AirPods в 12 миллиардов долларов, что составит около 4,5% от общего объема продаж Apple. Это, по словам Рука, означает рост на 128% по сравнению с выручкой с 2018 года, в которой выручка, по сообщениям, составила 5,25 млрд долларов. Это само по себе представляет увеличение на 133% по...

Billie Eilish победила почти во всех номинациях новой премии Apple Компания Apple представила список первых победителей своей новой ежегодной премии Apple Music Awards. Награды вручают в пяти отдельных номинациях - "Артист года", "Лучший автор песен", "Прорыв года", "Альбом года" и "Песня года".



Победителей в первых трех номинациях выбирает международная команда редакторов Apple Music. Альбом и песню года определяют по данным стриминга - то, что подписчики сервиса слушали чаще всего.



"Премия Apple Music Awards вручается самым популярным в мире артистам за их стремление к совершенству, энтузиазм и незаурядное творчество, - заявил вице-президент...

Apple Music можно теперь прослушивать из браузера Стриминговая платформа Apple Music запустила функцию прослушивания музыки прямо в браузере. Сообщается, что пользователи сервиса уже получили доступ к стриминговому прослушиванию из любого веб-браузера, войдя в систему под своим Apple ID. Пока что функция доступна в бета-версии. Пользователи могут послушать плейлисты Apple Music и радио Beats 1. Уже сейчас можно попробовать, как все работает, на beta.music.apple.com.







Напомним, ранее компания Apple заявляла о намерениях реформировать iTunes и заменить его приложениями Apple Music, Apple Podcasts и Apple TV. Больше о сервисах...

iTunes сдали в архив Корпорация Apple провела ежегодную конференцию для разработчиков Worldwide Developers Conference (WWDC), в ходе которой представила iOS 13, в которой больше нет iTunes. В обновленной macOS 10.15 Catalina Apple отказалась от iTunes. Место медиаплеера займут три отдельных приложения — Apple Music, Apple Podcasts и Apple TV.



Apple Music



Приложение iTunes на протяжении многих лет было необходимым инструментом пользователей гаджетов Apple. С его помощью ещё до появления смартфонов iPhone владельцы MP3-плееров iPod синхронизировали устройства с компьютером и наполняли их музыкой. В отрыве от iTunes нельзя было использовать iPhone. Долгое время для активации и...