Apple купила стриминг классики Primephonic

Представители Apple отмечают, что с добавлением Primephonic подписчики Apple Music получат значительно улучшенные возможности прослушивания классической музыки, начиная с плейлистов Primephonic и эксклюзивного аудиоконтента.
- Мы любим и глубоко уважаем классическую музыку, и Primephonic стал фаворитом поклонников классической музыки, - сказал вице-президент Apple по Apple Music и Beats Оливер Шуссер. - Вместе мы привносим в Apple Music новые классические функции, а в ближайшем будущем мы предоставим уникальные возможности классической музыки, которые действительно будут лучшими в мире.
- Предоставление подписчикам Apple Music лучших возможностей Primephonic - это огромный шаг вперед для индустрии классической музыки, - сказал соучредитель и генеральный директор Primephonic Томас Стеффенс. - Артистам нравится сервис Primephonic и то, что мы сделали в классической музыке, и теперь у нас есть возможность присоединиться к Apple, чтобы предоставить миллионам слушателей самое лучшее. Мы должны сделать классическую музыку мейнстримом и соединить новое поколение музыкантов со следующим поколением аудитории.
Сервис Primephonic начнет автономную работу с 7 сентября 2021 года. В настоящее время Primephonic больше не доступен для новых подписчиков. В следующем году Apple Music планирует запустить специальное приложение для классической музыки, сочетающее полюбившийся фанатам классический пользовательский интерфейс Primephonic с дополнительными функциями. Между тем, нынешние подписчики Primephonic получат шесть месяцев Apple Music бесплатно, получив доступ к сотням тысяч классических альбомов в формате Lossless и с высоким разрешением, а также к сотням классических альбомов в Apple Music Spatial Audio.
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