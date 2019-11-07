Москвичи предпочитают слушать в метро рок и хип-хоп

Интерактивный портал холдинга «ГПМ Радио» — онлайн-радио 101.ru и компания «Квант», совместное предприятие «МаксимаТелеком» и ГПМХ в области рекламных технологий и больших данных, провели исследование музыкальных предпочтений пассажиров столичной подземки и запустили проект «Московский Бит».

В основу исследования легли данные опроса среди пользователей бесплатной WiFi-сети MT_FREE в московском метрополитене. Результаты были проанализированы в разрезе округов Москвы, чтобы выяснить, как различаются музыкальные предпочтения горожан в зависимости от того, где они живут. Опрос проводился с января по август 2019 г., в нем приняли участие более 370 тыс. пользователей.

Безусловными лидерами среди музыкальных стилей стали рок, хип-хоп/рэп, а также поп-музыка — эти направления предпочитают 80% ответивших. Эксперты также выявили ряд различий в музыкальных вкусах респондентов в зависимости от округа. Например, жители и гости Восточного административного округа больше остальных любят шансон, а проживающие в Западном административном округе слушают джаз чаще, чем их соседи. Интересные результаты показал анализ аудитории в Центральном округе столицы, где большинство пользователей остановило свой выбор на электронной музыке. Предположительно, это связано с тем, что ЦАО традиционно является местом, где сосредоточено наибольшее число клубов и концертных площадок, популярных в молодежной среде.



Музыкальная карта Москвы

В Северном округе предпочитают хип-хоп, Северо-Восточном - метал, Юго-Восточном - поп, Южном - инди, Юго-Западном - классику, Северо-Западном - рок.

По результатам проведенного исследования была составлена интерактивная карта музыкальных предпочтений пользователей по округам столицы и запущен музыкальный проект «Московский Бит». Начиная с 5 ноября и до конца месяца онлайн-радио 101.ru и «Квант» предложат пассажирам столичной подземки новый сервис: пользователи WiFi-сети MT_FREE московского метро смогут бесплатно воспользоваться тематической подборкой музыки от 101.ru, основанной на предпочтениях того округа, где они живут. Плейлисты будут доступны на портале Wi-Fi.ru при подключении к сети.