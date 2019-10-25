Сергей Лазарев снова окунулся в непритязательные 90-е

«Этот трек по настроению и стилю должен был войти в альбом «Я не боюсь», но судьба (и я) распорядилась иначе. Но так как вторая часть альбома будет более лиричная (релиз в ноябре, если все успею), я решил выпустить эту песню отдельным синглом сейчас, когда еще свежи впечатления и послевкусие музыкального вайба 90-х альбома «Я не боюсь». У этого альбома огромное количество слушателей, и я уверен, что «Бонни и Клайд» тоже придётся вам по вкусу», - говорит Сергей Лазарев.
Трек сделан в стилистике диско 80-х и отчасти техно 00-х, Сергей Лазарев демонстрирует свой нижний регистр в куплетах, а в припеве на бэках уходит в верхний. Песня выглядит все тем же реверансом 90-м годам, чьей темой стал альбом «Я не боюсь» на хайпе вокруг примитивного перестроечного саунда. Теперь у Лазарева, кажется, большой запас скверных песен для гастролей с непритязательной публикой, чего ему много лет явно не хватало.
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