Сергей Лазарев снова окунулся в непритязательные 90-е

Артист признался в программе НТВ «Секрет на миллион», что теперь у него двое детей. У сына Никиты спустя четыре года появилась младшая сестра Анна. Ей уже годик.





На вопрос, кто мама маленькой Ани, Сергей Лазарев ответил, что Аня и Никита — брат и сестра по обоим родителям. Мать у них одна, но вынашивали их разные суррогатные матери.

