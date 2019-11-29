Сергей Лазарев выпустил альбом «Это Я»

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Певец Сергей Лазарев представил сегодня новый сольный альбом «Это Я» (слушать альбом).

Альбом стал седьмым сольным студийным альбомом Сергея Лазарева. Релиз вышел на лейбле Sony Music.

«Это Я - Эмоции, чувства, переживания. Это Я - Обнаженные нервы, сердце и душа. Это Я - Такой, какой есть! - экспрессивно пишет Сергей Лазарев о своем альбоме. - Этот альбом забрал у меня много сил и эмоций. Самый тяжелый в записи и выпуске. Надеюсь, что он попадет вам в самое сердце и найдет отклик у вас в душе. Эти чувства знакомы и близки каждому. ⠀

За работу над альбомом я хочу поблагодарить моего студийного друга Андрея Коноплева, которому нужно ставить памятник за терпение со мной. Ты- кремень! Я хочу сказать спасибо всем авторам, которые очень четко воплотили мои мысли в песни. Анатолий Алексеев, Роман Кенга, Антон Кох, Константин Черкас, Святослав Степанов, Иван Сидоренко, Артем Шаповалов. Спасибо вам! За обложку, которая полностью соответствует настроению и смыслу альбома, как всегда, спасибо моему другу Даниилу Величко. За струнные спасибо Шаплину Антону. За мастеринг Алексею Жаркевичу (Hardrum). Спасибо всей моей команде, которая готовила релиз к выпуску. Также cпасибо Sony Music Russia».

Сергей Лазарев - Это Я
Сергей Лазарев - Это Я

В альбом вошло 11 треков, в том числе оркестровая версия хита «Так красиво».

«Немного расскажу о заглавной песне «Это я», - пишет в соцсетях артист. - Ее для меня написал Рома Кенга и Антон Кох. Когда я услышал ее в первый раз, я не мог сдержать эмоций. Это было 100 процентное попадание мне в сердце... Уже тогда я понял, как назову свой альбом, и уже тогда родилась в голове концепция и идея этой обложки... Так бывает, что одна песня дает направление будущей работе длиною в год... Пишите, какая из 11 историй, рассказанных в альбоме вам ближе всего.... А я буду постепенно рассказывать о каждой песне, если вам интересно...»

Альбом стал возвращением Сергея Лазарева к актуальной поп-музыке после череды заигрываний с ретро-трендами из 90-х годов. На альбоме присутствуют как мощные боевики, так и трогательные баллады. Певец демонстрирует прекрасную вокальную форму, многие из песен могут стать радиохитами.

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