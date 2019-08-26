Сергей Лазарев выпустил свой альбом в духе 90-х

В пластинку, выпущенную лейблом Sony Music, вошло восемь песен, среди которых семь русскоязычных композиций артиста и англоязычная песня «Goddess» в качестве бонус-трека.

В своем инстаграме Сергей Лазарев написал, что этот альбом представляет собой «настоящий манифест о каждом, кто живет и любит вопреки осуждениям, страхам и предрассудкам».

- Первый трек «Лови» задал некий Неоновый Вайб 90-х в звучании всему альбому и его концепции, - рассказывает Сергей Лазарев о своем новом релизе. - Ну, а название альбома и одноименная песня звучит как целый манифест и девиз по жизни! В этой части альбома нет лирики, однако иногда есть немного легкой грусти, соединенной с танцевальным ритмом!



Сергей Лазарев

В скором времени Сергей Лазарев обещает представить вторую часть альбома в духе 90-х.