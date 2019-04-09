Слэш не хочет байопик про Guns N’Roses

Музыкант похвалил недавний фильм Dirt, рассказывающий об истории Motley Crue, но возможности для создания аналогичной картины о его группе он пока не видит.

«Как по мне, фильм о Motley Crue получился отличным», – делится впечатлениями Слэш. – Он словно перенёс меня в далёкие восьмидесятые через всю их карьеру – ведь я помню, как всё это происходило. А ещё фильм показал мне некоторые детали, о которых я и не знал раньше. Но всё получилось превосходно».

Однако участвовать в создании похожего полотна о Guns N’Roses Слэш не спешит: «Я бы не хотел делать такой же фильм о Guns. Я и представить не могу, каково это – выбирать актёров, которые должны будут сыграть разных членов группы. Не думаю, что это возможно».

По словам гитариста, в архивах группы скопилось множество записей, сделанных во время туров 1991-1994 годов, и показывающих жизнь музыкантов Guns N’Roses в дороге и за кулисами: «Я бы хотел, чтобы однажды это всё было смонтировано и выпущено. Посмотрим, увидим ли мы это когда-нибудь».

Living The Dream, четвёртый сольный альбом Слэша, вышел в сентябре 2018 года. Guns N’Roses планируют осенью 2019 года взяться за работу над своей седьмой студийной пластинкой.