Названы лучшие музыкальные приложения для мобильных

Роскачество протестировало 21 приложение в российском сегменте магазинов App Store и Google Play (10 для iOS и 11 для Android). В исследование вошли приложения, которые на момент тестирования позволяли прослушивать музыку в режиме потокового воспроизведения без необходимости ее скачивания, имели количество установок в Google Play не менее 50 000 и количество оценок в App Store не менее 250 (как минимум на одной из платформ). В исследование не вошли мобильные приложения, у которых отсутствуют оценки пользователей, приложения, находящиеся на стадии бета-тестирования, а также приложения, не обновлявшиеся разработчиком более двух лет. Приложение Spotify не было включено в исследование, так как на момент его проведения все еще официально не было запущено в России. Также в рейтинге присутствует только Android-версия приложения Google Play Music – версия для iOS оказалась неработоспособной и не была включена в исследование.

Испытания в целом проводились по 80 критериям, экспертами были проверены все ключевые функции, оценено удобство, информационная безопасность и надежность приложений. Что касается функционала, то Роскачество оценивало возможности поиска песен, наличие карточек альбомов и песен исполнителя, информации о песне и текста, возможность составить собственный плейлист, сортировать песни, наличие индивидуальных подборок, управление воспроизведением и другое.



Топ музыкальных приложений для Android

В целом по совокупности критериев лучшими на iOS были признаны приложения Apple Music, "Яндекс.Музыка" и BOOM, на Android - "МТС Music", Deezer и BOOM.

Наиболее функциональными приложениями (по наличию основных возможностей) признаны "МТС Music" (5 из 5) и Apple Music (4,8), "Яндекс.Музыка" (4,5). Самыми удобными приложениями на iOS оказались "Яндекс.Музыка", BOOM, Deezer и SoundCloud (4,3 балла у всех), на Android - "Яндекс.Музыка", BOOM и Deezer (у всех 5 баллов).



Топ музыкальных приложений для iOS

Оценивая безопасность приложений, специалисты Роскачества обращали внимание на шесть групп критериев, таких как безопасность передачи пользовательских данных и данных приложения, запрос только необходимых пользовательских данных и разрешений и других.

"Что касается запроса минимально необходимых пользовательских данных при регистрации, все приложения показали отличные результаты (5 баллов), кроме Apple Music на обеих платформах. Этот сервис подразумевает создание аккаунта Apple ID, а он требует указать такие избыточные данные, как адрес проживания, фамилию, индекс и дату рождения. За это Apple Music был оценен на 0,5 балла по данному критерию", - отмечают эксперты.

Только половина приложений показала высокий результат (5 баллов) по критерию "Согласие на обработку и хранение данных": YouTube Music, Apple Music, BOOM, "Звук" (версии для обеих платформ), а также Google Play Music. 10 приложений получили 3 балла за то, что запрашивают согласие пользователя, которое, однако, не требует дополнительных действий от пользователя (отсутствует соответствующий чек-бокс или имеется указание о том, продолжение использования приложения или переход на следующий шаг является согласием по умолчанию). При этом "MTC Music" на обеих платформах получило 0 баллов, так как в приложении согласие пользователя не запрашивается вовсе.



Функциональность музыкальных приложений для iOS

Учитывая эти критерии, Роскачество признало наиболее безопасными музыкальными приложениями на iOS "Звук", BOOM и YouTube Music (все эти приложения получили одинаковую оценку в 5 баллов), на Android - BOOM (5), Google Play Music (4,9) и YouTube Music (4,79). При этом небезопасных приложений выявлено не было, утверждают в Роскачестве.

Кроме того, несколько исследованных приложений не предупреждают о наличии в песне ненормативной лексики посредством значка E (explicit): "Звук", "Музыка Билайн", SoundСloud и Zaycev. При этом лишь "MTC Music" и Apple Music имеют функцию блокировки контента с ненормативной лексикой.

Основываясь на этом анализе, Роскачество предлагает музыкальным сервисам продумать решения, ограничивающие доступ детей к песням с нецензурной лексикой.



Функциональность музыкальных приложений для Android

Приложение должно позволять ознакомиться с основной информацией о песне: продолжительность, год издания. Это также базовая функциональность, все приложения получили по этому критерию 5 баллов, кроме «Зайцев.Нет» и «Музыки Билайн»: на обеих платформах в этих приложениях нельзя посмотреть год издания песни, с учетом чего сервисы получили оценку 4 балла.

По результатам опроса, проведенного Роскачеством в рамках исследования, более трети опрошенных посчитали для себя важной функцией возможность ознакомиться с текстом песни в ходе использования стримингового приложения. Большинство приложений получили по данному параметру 5 баллов, кроме Boom, «Музыки Билайн», SoundCloud и «Зайцев.Нет» (только в версии на iOS), получивших 0 баллов за невозможность просмотреть тексты (любопытно, что поиск по ним в некоторых случаях все равно был реализован).

Помимо функциональности, удобства пользования и безопасности, эксперты оценивали производительность и надежность мобильных приложений. Оценивались устойчивость к внешним прерываниям (например, вы слушаете музыку и в этот момент приходит входящий вызов – после завершения вызова вы должны продолжить прослушивание с того места, на котором остановились), стабильность и корректность работы приложения, корректность отображения элементов интерфейса, размер приложения.

Самый большой (более 100 МБ) объем занимаемой приложением памяти на iOS у приложений YouTube Music и «Звук», на Android – у Apple Music, за что все они получили 0 баллов. Все приложения показали корректную и стабильную работу. Наивысший балл по производительности и надежности на iOS получили приложения «Зайцев.Нет», «Музыка Билайн», Apple Music и Boom. На Android – «Музыка Билайн», Boom и «Google Play Музыка».