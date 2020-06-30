Niletto дал напутствие «Молодым»

В песне музыкант поет о том, что «это юный приступ - гаснуть молодым», и называет своим судебным приставом «ту девочку с толпы».

— Премьера для тебя! — написал исполнитель в инстаграме. — Делись этим треком с каждым, выкладывай в сторис, а главное, слушай. Иначе... Для кого мы создаем эту музыку? Ответ: Для Тебя. В сторис и в шапке профиля под аватаркой оставлю ссылку на трек. Обнимаю крепчайше каждого человека.



Niletto

Хит «Буду пaгибать малодым» Мистера Шефа вышел в 1992 году, клип на него вышел на всех музыкальных телеканалах страны, в 1995 году он был назван «Лучшим артистом года», а rap.ru включил альбом «Буду пагибать малодым» в список «Главные альбомы русского рэпа».