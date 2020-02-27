Объемы стриминга в 2019 году превысили весь музыкальный рынок 2017 года

По данным RIAA, в течение года американцы стримили 1,5 триллиона песен.

На долю потокового вещания сейчас приходится 79,5% всех доходов от записанной музыки, после 19,9% роста в прошлом году до 8,8 млрд долларов.

Увеличение рынка было обусловлено потоковой подпиской на крупнейшем в мире музыкальном рынке. Общий доход от подписки на 6,8 млрд. долларов вырос на 25% по сравнению с 2018 годом. Премиум-трансляция теперь составляет 61% всех доходов.

Один только рынок потокового вещания в 2019 году был больше, чем весь музыкальный рынок США в 2017 году.

Услуги подписки составили 93% роста потокового дохода в 2019 году. В среднем прибавлялся один миллион новых подписчиков в месяц в США, где сейчас 60 миллионов человек платят за услуги.

Несмотря на проблемы для физического рынка США с быстрой консолидацией распределительного сектора, выручка от физических продуктов в прошлом году снизилась всего на 0,6% и составила 1,15 млрд долларов. Снижение выручки от продажи компакт-дисков на 12% до 615 млн долларов было в значительной степени компенсировано увеличением винила на 19% до 504 млн долларов. Это самые большие доходы от винила с 1988 года, и росто продолжается 14 лет подряд, хотя в относительных объемах винил все еще представляет только 4,5% от общего дохода.