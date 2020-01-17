Сергей Лазарев отписался от всех в Инстаграме

Артист заверил, что у него «все отлично» и решение было вызвано вовсе не негативными событиями в его жизни.

— Почему я отписался от всех? Инстаграм стал отнимать у меня очень много времени. Я понял, что получаю огромное количество лишней информации. Она мешает мне сосредоточиться на себе и своей жизни, — пояснил певец. — При большом количестве друзей и коллег, на которых я был подписан (и которых я по-прежнему люблю и уважаю), у меня порой возникало ощущение, что я живу их жизнью, а не своей.



Сергей Лазарев

По словам Лазарева, постоянное листание ленты отвлекало его от работы, дел и семьи. Теперь же у него получилось гораздо больше времени «на себя, свои мысли, желания и дела». Исполнитель также закрыл комментарии к постам, пояснив, что ему не нравится, когда незнакомые люди начинают советовать ему, как жить.

— Инстаграм - это моя страница, мой мир, мое пространство, здесь я хозяин. Я, хоть и делюсь своей жизнью в силу публичности своей персоны и потому что есть люди, которым это интересно, но я не спрашиваю совета и не ищу одобрения... А многие почему-то считают иначе. Я делюсь информацией о своей жизни и допускаю в свое пространство миллионы людей, которых я даже не знаю. Есть люди, которые желают мне добра — мои поклонники, а есть люди, которые приходят «гадить» и «паразитировать». Люди, которые заведомо устраивают провокации, оскорбляют, встревают в перепалки с другими пользователями, — возмущается Сергей.

Наконец, музыканту не нравится, что «инстаграм ввел в культ лайки и одобрение другими людьми твоей жизни», пишет Intermedia.

— Я не хочу ничьего одобрения, я хочу просто жить своей жизнью, заниматься своей любимой профессией, — заключил Лазарев.

Артист пообещал, что и дальше продолжит делиться новостями в соцсетях, но для обратной связи со слушателями будет довольствоваться концертами, где они смогут «вдоволь наобщаться».