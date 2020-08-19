Суд не стал арестовывать имущество Глюкозы после провала мультфильма Фадеева

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, обеспечительные меры запрашивались компанией "Наше кино", одним из кредиторов обанкротившейся киностудии "Система-А" (прежнее название - "Глюкоза Продакшн"), в деле о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц киностудии – Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой), Чистякова и учредителя ООО "Система-А" Сергея Лубинецкого.

Апелляционная инстанция 18 августа отклонила жалобу "Нашего кино" на вынесенное в мае определение арбитражного суда Москвы, который также отказал в аресте активов всех троих ответчиков. Как указал суд, кредитор "не представил достоверных доказательств того, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта".



Глюкоза

Киностудию "Система-А" суд признал банкротом в ноябре 2017 года. В июле 2019 года дело о ее банкротстве было прекращено в связи с тем, что закончились средства на финансирование процедуры конкурсного производства. При этом с несколькими кредиторами киностудия так и не расплатилась. После этого ООО "Компания "Наше кино" подало заявление о привлечении контролирующих лиц "Системы-А" к субсидиарной ответственности по ее долгам. Заявление рассматривается в отдельном процессе, следующее заседание назначено на конец сентября.

Банкротство "Системы-А" инициировала кинокомпания "СТВ", получившая права требования к должнику на сумму как раз 27 миллионов рублей от "Нашего кино". Задолженность возникла по договору на оказание услуг по рекламному продвижению снятого "Глюкозой Продакшн" анимационного фильма "Савва. Сердце воина". Киностудия Глюкозы не полностью оплатила услуги "Нашего кино".

Российский 3D-мультфильм "Савва. Сердце воина" снял известный продюсер Максим Фадеев. Продюсировал фильм Чистяков, права на прокат были куплены 50 странами. Российскую версию мультфильма озвучили Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Армен Джигарханян, Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Михаил Галустян, Глюкоза. С участием Вупи Голдберг, Шерон Стоун и Милы Йовович была записана англоязычная версия.

Арбитражный суд Москвы в июле ввел в "Руспетро" Чистякова начальную процедуру банкротства – наблюдение – по заявлению банка "Траст", которому компания задолжала 11,4 миллиарда рублей. "Руспетро" владеет лицензиями на месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе. Штаб-квартира компании находится в Лондоне, раньше ее акции торговались на лондонской бирже.