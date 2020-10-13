Украинский шоу-бизнес: молодой и преимущественно мужской

В нем приняли участие более 600 респондентов из разных городов Украины, включая музыкантов, продюсеров, промоутеров, работников сцены и журналистов из крупных украинских городов.



Возраст и стаж работы

В результате оказалось, что украинская музыкальная индустрия — молодая и преимущественно мужская. Так, половина артистов еще не достигла 35 лет. Из них только 29% — женщины.

Большинство украинских исполнителей не доверяют лейблам, но все равно хотят с ними сотрудничать. Самые желанные контракты — с гигантами Mamamusic, MOZGI Entertainment и Secret Service, а также независимым лейблом Masterskaya Ивана Дорна. При этом 75% респондентов не скрепляют трудовые отношения юридически, а 69% и вовсе не оформляют свою деятельность официально.

Главную статью доходов для многих украинских артистов составляет концертная деятельность. Причем большинство исполнителей стали ездить на европейские шоукейсы. Так, в 2019 году в Европу ездил 21 музыкант (в то время как в 2018-м их было лишь 7). Эксперты связывают это с введением безвиза со странами ЕС, а также активным проведением подобных международных фестивалей в Украине (Kyiv Music Days, Music Conference Ukraine и других). Но с введением карантина из-за пандемии коронавируса, у 94% опрошенных “катастрофически упали доходы”.

В среднем артисты зарабатывают на музыке около 50 тысяч гривен (136 т.р.) в год. Это не единственный их источник дохода. Многие вынуждены искать средства для музыкальной деятельности “на стороне”.

Эксперты советуют музыкантам выходить из тени и делать больше онлайн-проектов, чтобы меньше зависеть от внешних обстоятельств.

Полностью исследование доступно по ссылке.