Универсальный плейлист: что слушать в наушниках во время домашних тренировок

Последние нужны для дополнительной мотивации и позитивного настроения, ведь, по мнению многих профессиональных спортсменов, именно музыка позволяет гораздо легче переносить интенсивные физические нагрузки.

Какими композициями стоит пополнить плейлист, чтобы с неувядающим энтузиазмом выполнять даже самые сложные упражнения?

Рок-хиты для любителей хардкорных тренировок

Во время силовой тренировки «по канону» в наушниках должна звучать тяжелая музыка. Оптимальный вариант – это рок-хиты, изюминкой которых считается взрывной припев. В эту категорию попадают:

Представленная в 2012 году в рамках альбома с многообещающим названием «Конец там, где мы начинаем» композиция Courtesy Call от именитого коллектива Thousand Foot Krutch.

«Визитная карточка» армяно-американской группы SOAD под названием Chop Suey!

Tears Don’t Fall – песня, с которой прочно ассоциируется самый первый полноценный альбом группы Bullet for My Valentine.

Секрет плодотворных занятий: ритмичная музыка

Хип-хоп работы топовых исполнителей поражают не только интересными приемами и панчлайнами, но и отличными битами. Чтобы оценить все их «фишки», стоит использовать хорошую аудиотехнику. Например, для тренировок можно купить спортивные наушники Trust по ссылке https://www.moyo.ua/acsessor/ipod_headphones/trust/.

Для прослушивания во время занятий спортом отлично подходят взорвавшие чарты треки:

alyona alyona – Завтра. Это композиция, которую можно слушать практически при любых обстоятельствах. Мотивационных текст, отличный флоу и хороший бит – то, что нужно для тренировки.

Eminem – Godzilla. Глоток свежего воздуха от гуру рэп-индустрии. Именно Godzilla сделала исполнителя мировым рекордсменом.

DIE ANTWOORD – BABY'S ON FIRE. Одна из самых узнаваемых песен эпатажного хип-хоп коллектива.

Поп-музыка для легкой и непринужденной атмосферы

Для прослушивания во время легкой фитнес-тренировки или пробежки на беговой дорожке можно использовать такие композиции:

зажигательную «Глупую любовь» от Леди Гаги;

адаптированную под стиль 80-х песню Physical в исполнении Dua Lipa;

песню UNO от самых узнаваемых рейверов Россиии – Little Big;

несколько «мейнстримную», но все равно потрясающую работу Believer от Imagine Dragons;

в меру драйвовый сингл OneRepublic – Didn’t I.

С такими композициями в плейлисте можно не беспокоиться, что домашние тренировки наскучат быстрее, чем на теле начнет появляться рельеф. Вероятно, драйвовые, зажигательные, а иногда и слегка агрессивные треки даже позволят ускорить процесс достижения поставленных спортивных целей.

Функциональные наушники и классные треки – это уже половина успеха на пути к стройной и подтянутой фигуре.