Пианистка Валентина Лисица получила паспорт «ДНР»

Валентина Лисица - знаменитая американская пианистка украинского происхождения. Она неоднократно давала сольные выступления в Донецке, не только на сценах концертных залов, но и под открытым небом.

"В четверг, 30 сентября, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин вручил паспорт гражданина ДНР всемирно известной пианистке Валентине Лисице", - говорится в тексте сообщения пресс-службы.



Валентина Лисица

Пушилин отметил поддержку жителей ДНР, которую Лисица оказывает своим вниманием и выступлениями.

"Я рад Вас приветствовать снова в республике. Вы давно уже с нами и поддерживаете жителей республики. Вы боретесь за мир в Донбассе своим особенным оружием, которым владеете в совершенстве, – музыкой. Мы очень благодарны вам за это. И если рассуждать, кто такой гражданин государства, – это тот, кто трудится на его благо. С этой позиции Вы давно уже гражданин", – сказал Пушилин.

В свою очередь Лисица выразила свою благодарность и отметила важность данного события.

"Я пианист, я музыкант, я выхожу на сцену тысячи раз. Но я волнуюсь сегодня как никогда. Для меня это настолько волнительный день – стать частичкой народа Донбасса. Я буду с этого момента представлять Донецкую Народную Республику на мировой сцене. И в беде, и в радости наши судьбы отныне будут вместе. Я очень этим горжусь. Очень признательна Вам лично и всему народу Донбасса. Спасибо за доверие!" - сказала Лисица.