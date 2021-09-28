Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Виолончелист, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории (академии) имени Н.А.Римского-Корсакова, народный артист России Сергей Ролдугин отмечает 70-летие.

"Вас, прославленного виолончелиста, дирижёра с мировым именем, блестящего педагога и организатора, отличает преданность музыкальному искусству, стремление внести личный вклад в сбережение культурного, духовного достояния России, поддержать и достойно воспитать молодые таланты, открыть им путь к вершинам исполнительского мастерства", - говорится в сообщении.

Президент также пожелал Ролдугину вдохновения, успехов в творчестве, в большой благотворительной, общественной работе и здоровья.



Сергей Ролдугин

Ролдугин — близкий друг президента России Владимира Путина. Знакомство состоялось во время военной службы Ролдугина в Ленинграде при посредстве старшего брата музыканта — Евгения Павловича Ролдугина. По собственному признанию, в 1985 году он стал крёстным отцом старшей дочери Путина Марии Владимировны.

В 2016 году журналистское расследование сотрудников Новой газеты и американской некоммерческой организации «Международного консорциума журналистских расследований» на основе Панамских документов выявило у Сергея Ролдугина четыре офшорные компании, созданные в 2006 году (две — напрямую, две — через представителей). Через них проводились сделки с акциями госкомпаний («Роснефть», «Ростелеком», «ВТБ», «КамАЗ», «АвтоВАЗ»), позволявшие, по данным журналистов, получать несколько миллионов долларов за каждую сделку. Компании Сергея Ролдугина брали многомиллионные кредиты в дочерней компании ВТБ без обеспечения, а также получали деньги от российских предпринимателей под низкие проценты.

В марте 2019 года Ролдугин, возможно, был замешан в глобальной схеме отмывания денег на сумму почти 9 миллиардов долларов, предположительно созданной Sberbank CIB (ранее известной как «Тройка Диалог»), в которой Ролдугин получил 69 миллионов долларов. Схема отмывания денег известна, как ŪkioLeaks или «прачечная Тройки».

Ролдугин — акционер банка «Россия» (3,3 %), стоимость его пакета в 2016 году оценивалась приблизительно в 550 млн руб. без учёта скидки за непубличность банка и вхождение в санкционный список, так как администрация президента США посчитала «Россию» «личным банком для узкого круга» приближённых к Путину людей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также поздравил Ролдугина с юбилеем, подчеркнув, что он внес большой вклад в развитие отечественной культуры и воспитал множество ярких музыкантов. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Благодаря вам в Санкт-Петербурге был открыт Дом музыки, который стал центром притяжения для молодых талантов. Многие годы вы помогаете своим воспитанникам делать первые шаги к успеху, открываете миру ярких исполнителей", - добавляется в телеграмме Мишустина.

С 2006 года Ролдугин является художественным руководителем созданного по его инициативе и при поддержке Владимира Путина Санкт-Петербургского Дома музыки и инициатором реставрации Дворца Великого князя Алексея Александровича на Мойке, 122, в котором в 2008 году был размещён Дом музыки. Реставрировали дворец на средства благотворительного фонда «Константиновский» и городского бюджета, вложившего в него 800 млн руб. В 2008 году Путин побывал на открытии отреставрированного Дома музыки.