Скончалась оперная певица Бэла Руденко

"Скончалась Бэла Андреевна Руденко, великая певица и великий педагог. Имел счастье быть с ней знакомым, беседовать о жизни и музыке. Эти встречи — из таких, которые запоминаются на всю жизнь", — написал он в Facebook.



Бэла Руденко

Бэла Руденко родилась 18 августа 1933 года в поселке Боково-Антрацит (ныне город Антрацит) в Донбассе. Окончила с отличием Одесскую консерваторию имени А. В. Неждановой. В 1955 году дебютировала на сцене Одесского театра оперы и балета, а с 1956-го стала солисткой Киевского театра оперы и балета имени Т. Шевченко.

В 1960 году, в возрасте 27 лет, получила звание народной артистки СССР, а в 1971-м — Государственную премию СССР.

В 1972 году Руденко пригласили в Москву специально для участия в постановке оперы "Руслан и Людмила" в Большом театре. С 1973 по 1988-й она была солисткой Большого, а в 1995-1999-м — художественным руководителем оперной труппы театра.

Кроме того, преподавала в Киевской консерватории и Московской государственной консерватории имени Чайковского.