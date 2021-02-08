Вышла запись Владимира Крайнева с 12 концертами Моцарта

Владимир Крайнев записывал концерты в рамках исполнительского цикла «Все фортепианные концерты Моцарта», но, к сожалению, работа над студийной записью цикла не была доведена до конца: в фондах «Мелодии» сохранились записи двенадцати концертов (№№ 1–5, 7, 10–15).



ТЕКСТ

Пианист много и охотно исполнял музыку ХХ столетия, был признанным мастером романтического «фортепианного бельканто»… Но именно цикл концертов Моцарта, осуществленный в конце 1980-х годов, стал кульминационным пунктом его пианистической карьеры.

«Главное в крайневском таланте – его улыбчивость, какая-то необычайная наполненность жизнью», – писала музыкальная журналистка Фарида Фахми. В творческом облике Владимира Крайнева, в его особом даре «коммуникабельности» с публикой было нечто моцартовское. И записанные им двенадцать фортепианных концертов обогатили отечественную и мировую моцартиану.

«Щедрость эмоций, инструментальная красочность, прирожденная музыкальная чуткость, позволяющая мгновенно ощутить реакцию зала», – так писали об исполнительском искусстве Владимира Крайнева в начале 1980-х годов. Последний ученик великого Генриха Нейгауза («Крайнев – один из любимых моих учеников, это настоящее, большое дарование», – говорил о нем учитель), он еще в студенческие годы стал лауреатом международных конкурсов в Лидсе и Лиссабоне, I премии на IV Международном конкурсе имени П.И. Чайковского в Москве (1970).

Также в релиз вошли концерты для двух и трех фортепиано, где вместе с Владимиром Крайневым солируют Владимир Виардо и Владимир Сканави. Их интерпретации выделяет легкость и гармония совместного музицирования, идеальный баланс звучания четырех и шести рук в диалоге с оркестром.

Концерты Моцарта звучат в сопровождении Литовского камерного оркестра (дирижер – Саулюс Сондецкис).