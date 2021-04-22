Британские музыканты потребовали приравнять стриминг к радио

Требование о реформе стримингов поступило в форме открытого письма (инициированного Союзом музыкантов и кампанией Broken Record), а также петиции, обе из которых были адресованы премьер-министру Борису Джонсону.

Приблизительно 150 артистов подписали письмо, включая Пола Маккартни (который в прошлом месяце критиковал размер компенсации за стриминг) и других, включая Тима Берджесса, Питера Гэбриэла, Стиви Никс и Брайана Ино.



Пол Маккартни

Открытое письмо премьер-министру Джонсону незамедлительно направлено на «потоковые платформы, звукозаписывающие компании и других интернет-гигантов», которые, по словам авторов, «эксплуатируют исполнителей и создателей, не вознаграждая их справедливо».

«Мы должны вернуть ценность музыки туда, где она и принадлежит - в руки создателей музыки. Потоковое вещание быстро вытесняет радио как основное средство музыкальной коммуникации. Однако закон не поспевает за темпами технологических изменений, и в результате исполнители не пользуются такой же защитой, как на радио. Сегодняшние музыканты получают очень небольшой доход от своих выступлений - большинство известных артистов получают крошечные доли цента США за поток, а сессионные музыканты вообще ничего не получают», - говорится в письме.

В обращении говорится, что для решения проблемы «нужно изменить только два слова в британском Законе об авторском праве, промышленных образцах и патентах 1988 года». Это изменение «модернизирует закон так, чтобы сегодняшние артисты получали долю доходов от стримингов так, как они получают от радио».

Наконец, в письме уточняется, что немедленное обращение правительства к Управлению по конкуренции и рынкам - это первый шаг к устранению чрезвычайной власти, которой обладают некоторые транснациональные корпорации, в ущерб авторам песен.

«В конечном итоге, однако, нам нужен регулирующий орган, чтобы гарантировать законное и справедливое отношение к создателям музыки. … Решая эти проблемы, мы сделаем Великобританию лучшим местом в мире для музыкантов или авторов песен, позволим звукозаписывающим студиям и сессионной сцене Великобритании снова процветать, укрепим наш ведущий мировой культурный сектор, позволим рынку музыки процветать для слушателей и создателей, и открывать новое поколение талантов», - говорится в письме.

Ранее петиция под названием «Верните ценность музыки туда, где она принадлежит - в руки создателей музыки» была запущена Keep Music Alive по инициативе Ivors Academy и Союза музыкантов.

Apple Music недавно заявила, что платит один цент за прослушивание трека - в два-три раза больше компенсации за поток, предлагаемой Spotify.