Как изменилась стоимость новогодних корпоративов? Мнение экспертов

Почти половина входящих в ассоциацию участников рынка (46%) заявили, что стоимость корпоратива на предстоящий Новый год в расчете на одного человека увеличилась на 10–20% по сравнению с прошлым годом. Еще 23% членов НАОМ зафиксировали рост выше 20%. Остальные сообщили, что ценовая политика сохранилась либо на уровне 2022 года, либо соответствует инфляции. При этом снижения стоимости не фиксирует никто из участников ассоциации, сообщает портал Event.ru.

- Текущая стоимость корпоратива составляет в среднем 40–50 тыс. руб. из расчета на человека, - говорит руководитель креативного агентства iMARUSSIA! Group Антон Савелюк. - Событие на 200 человек обходится около 7–8 млн руб. Понятно, что есть запросы и на более бюджетные варианты, и на более высокие. Нижний порог на этот год у нас — это 3,5 млн на 200 человек.

Рост желания компаний проводить корпоративные мероприятия отмечается также в исследовании Авито Услуг. По его данным, в октябре спрос на частных специалистов по организации корпоративов вырос на 163% по сравнению с прошлым годом, а самыми востребованными подрядчиками стали праздничные ведущие. Больше всего запросов — в Уфе, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Москве.

- Очевидно, в 2023 году отрасль зрелищных исполнительских мероприятий восстановится до уровня 2019 года, который, в свою очередь, был немного ниже самого успешного года — 2013, - считает главный редактор агентства Intermedia Евгений Сафронов. - А 2024 имеет все шансы его превзойти, даже несмотря на отсутствие зарубежных артистов, которые в свое время составляли значимую долю рынка.

При этом, несмотря на то, что спрос на корпоративы восстанавливается, тренд на экономные ивенты, сформированный в 2022 году, сохраняется. По данным Superjob пик активности по организации корпоративов приходится на 2019 год, когда различные даты отмечали 36% предприятий. В 2020 и 2021 годах этот показатель заметно снизился до 28%. В следующем году 39% компаний также планируют проводить корпоративные мероприятия, и не только Новый год, порядка 32% — уже заложили на это бюджет, 22% — не планируют подобные праздники, а 39% — пока еще не определились.

- Год назад те немногие компании, которые провели в декабре новогодние корпоративы, тратили на сотрудника 3–5 тыс. рублей. Увы, этим бюджетам еще очень далеко до 2018 и 2019 годов, когда многие корпорации тратили на сотрудника 10–20 тыс. рублей, - отметил генпродюсер event-холдинга «Князевъ» Сергей Князев.

Увеличение прайса коснулось крупных площадок, если говорить о мероприятиях от 500 человек, так как таких немного, особенно за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, но спрос на них перед Новым высок, а также кейтеринга.

- Средняя стоимость кейтеринга на человека начинается от 1500 рублей и может достигать 5–6 тыс. рублей, в зависимости от выбранного меню, места проведения мероприятия, количества алкоголя и персонала, - рассказал директор Pro-Интерактив Артем Абашин. - За год стоимость кейтеринга выросла на 10–15%, основная причина — инфляция и рост цен на продукты питания и услуги.

Стоит отметить, что в этом году появилось больше запросов на развлекательные и мотивационные HR-мероприятия — отложенный спрос и дефицит кадров подтолкнули компании вкладываться в эту event-нишу, а также больше заботиться об эмоциональном благополучии своих сотрудников и рассматривать корпоративы как инструмент нематериального поощрения. Что касается трендов, то они остаются схожими с прошлым сезоном.

- Экономия средств там, где возможно, выбор площадок, у которых оборудование включено в стоимость, - пояснил руководитель креативного агентства iMARUSSIA! Group Антон Савелюк. - По контент-части есть запрос на современные технологии, например интеграция в программу каких-либо «фишек», разработанных нейросетями, видеоконтент, кастомизация мерча и так далее.

- Что касается артистов, одно время была гипотеза, что будут охотнее заказывать новых звезд, победителей и финалистов различных ТВ-шоу и конкурсов, - отметила Лилия Федорова из агентства Avantage Event Project. - Однако это не стало массовым трендом. Иногда происходит «совмещение», когда одновременно заказывают медийного артиста из 1990-х и 2000-х, а дополнением к нему — кого-то из новых звезд.

В целом стоимость организации выступления артистов «выросла на уровень больше, чем инфляция», признают в НАОМ. В первую очередь это связано с повышением стоимости технического оборудования, а именно света и звука, из-за разницы курса валют.

Среди необычных трендов, присущих запланированным на грядущий Новый год корпоративам, глава агентства InterMedia Евгений Сафронов выделяет высокую популярность гаданий, а также приглашение тарологов и нумерологов. Доля компаний, желающих в этом году увидеть на новогоднем корпоративе артиста, составляет 40%, отмечает Антон Савелюк. В прошлом году процент был «значительно меньше».

- Весь декабрь в Москве по локациям уже продан, топовая дата — 22 декабря, - сказал он.

- Если говорить о стоимости предновогодних корпоративных событий на территории РФ, то их удорожание к концу 2023 года связано исключительно с ростом гонораров артистов, которые, в свою очередь, связаны с волатильным поведением валют и исчезновением со сцены многих артистов, - считает президент компании «Империя Музыки» Табриз Шахиди. - Гонорар любого топового артиста в декабре выше среднегодового из-за большого спроса. Артисты работают на износ. Иногда по три-четыре выступления за вечер в пятницы и субботы декабря, когда огромное количество компаний и частных предпринимателей празднуют свои новогодние корпоративы. Более того, пример: артист спланировал отпуск с 28 декабря по 15 января, а клиент категорично требует конкретного артиста 29 или 30 декабря. Знаменитость имеет полное право назвать и двойной, и тройной среднегодовой гонорар, чтобы переиграть свои личные планы. Важно оговориться о торжествах в регионах, куда отсутствует прямое авиасообщение. Дорога из Москвы в Ростов, Краснодар или Крым и обратно, к примеру, сейчас настолько многодневна и утомительна, что артисты предпочитают оставаться в Москве: они выигрывают в количестве мероприятий, а значит финансовая выгода существенна и выбор очевиден.