Кто из артистов самый умный и слушание какой музыки продвигает по службе

Результаты оказались неожиданными: самым "умным" жанром признан метал, а его пионеры Black Sabbath возглавили рейтинг с показателем лексического разнообразия 52%.

Исследователи проанализировали тексты песен ведущих артистов Billboard и культовых музыкантов прошлых десятилетий, чтобы выявить закономерности в эмоциях и сложности. Лексическое разнообразие — разнообразие уникальных слов, используемых в текстах песен артиста — помогло определить, какие артисты и жанры имеют самый богатый словарный запас. Они также опросили любителей музыки, чтобы узнать, как их привычки прослушивания влияют на производительность их работы и какую роль играет музыка в учебе их детей дома.

Ключевые выводы

Black Sabbath — самые интеллектуальные артисты, если судить по лексическому разнообразию текстов их песен.

Метал — самый интеллектуальный жанр по лексическому разнообразию (41%), но у него также самые негативные тексты песен.

Марвин Гэй — самый позитивный артист, а Slayer — самый негативный.

Более 3 из 5 человек, слушающих музыку во время работы, утверждают, что это повышает производительность, а 70% утверждают, что это улучшает концентрацию внимания.

37% родителей утверждают, что их дети слушают музыку во время учебы, и более половины (57%) получают одни пятерки.

Лексическое разнообразие в музыке

Чем разнообразнее словарный запас исполнителя , тем выше оценка лексического разнообразия, которую он получил. Black Sabbath и Pink Floyd возглавили чарты как артист с самым высоким лексическим разнообразием, набрав 52%. При анализе жанров, металл оказался на первом месте со средним лексическим разнообразием 41%, за ним следуют рок и кантри, оба с равным показателем 37%.



Лексическое разнообразие в музыке

В метале Black Sabbath был признан самым интеллектуальным артистом, Slayer занял второе место, а Megadeth — третье. Если рассматривать десятилетия, то музыка 1970-х годов имела самое высокое лексическое разнообразие — в среднем 38%, а музыка 1990-х годов имела самое низкое — 29%.

При анализе частоты слов среди разных исполнителей и жанров мы обнаружили, что «love», «know» и «time» были самыми популярными словами. Топ-10 самых распространенных слов в песнях, которые мы изучали, были:

Любовь Знать Время Хороший Хотеть Чувствовать Сердце Ночь Сказать Видеть

Настроение в текстах песен: позитивное и негативное

Давайте теперь рассмотрим настроение текстов песен артистов. Исследователи измерили эмоциональный тон песен, чтобы увидеть, были ли тексты в целом положительными, отрицательными или нейтральными.

Марвин Гэй — самый позитивный артист, его тексты отражают оптимистичные и воодушевляющие чувства. Поп, как жанр, также выделялся своим общим позитивным тоном.

Хотя мы определили метал как самый негативный жанр в целом, некоторые исследования предполагают, что метал может быть полезен для психического здоровья . Slayer, известный своими мрачными темами, был признан как самым негативным исполнителем метала, так и самым негативным исполнителем среди всех жанров. Judas Priest, с другой стороны, оказался самым позитивным исполнителем метала.

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Если рассматривать настроения по десятилетиям, то наиболее позитивными были песни 1960-х годов, а наименее позитивными — песни 2000-х годов.

Как музыка влияет на производительность и успех в карьере

Исследователи спросили людей, как музыка влияет на их работу, и обнаружили некоторые удивительные связи между их любимыми жанрами и успехом на работе. От повышения производительности до содействия продвижению по службе, музыка играет большую роль на рабочем месте, чем вы могли бы подумать.

Более 3 из 5 человек, которые слушают музыку во время работы, сообщили, что это повышает их производительность, и еще больше – 70% – сказали, что это улучшает их концентрацию. Среди лучших жанров для работы наиболее предпочтительными были Lo-Fi/Chillhop (92%) и эмбиент (91%).

Опрос также показал, что люди, которые слушают музыку во время работы, на 70% чаще получали повышение и на 18% чаще получали прибавку к зарплате за последние два года. Больше всего повышений получили поклонники джаза и классической музыки (39% в каждой группе), но поклонники регги и фолка не сильно отстали — по 38% у каждой.

Слушатели регги также чаще всего получали повышение (66%), за ними следовали поклонники фолка (63%). Поскольку музыка задает ритм для концентрации и успеха, становится ясно, что правильный плейлист может стать мощным инструментом на рабочем месте.

Музыка и привычки обучения у детей

Ученые исследовали, как музыка влияет на привычки детей в учебе, раскрывая их опыт и то, что думают родители. От жанров, которые родители рекомендуют, до тех, которые они запрещают, музыка формирует время учебы дома.

По словам родителей, дети, которые слушают музыку во время учебы, тратят в среднем 9 часов в неделю на учебу, и более половины (57%) получают одни пятерки. Те, кто не слушает музыку во время учебы, тратят меньше времени на книги (5 часов в неделю).

Поп был, очевидно, самым популярным жанром среди детей, обучающихся с включенной музыкой (47%). Однако родители считают, что классика, джаз и эмбиент являются лучшими жанрами для концентрации. С другой стороны, 1 из 4 запретил своим детям слушать хип-хоп или рэп во время учебы.

Музыка может помочь детям учиться, поскольку, как было показано, она улучшает настроение, снижает стресс и даже стимулирует части мозга, связанные с мотивацией и концентрацией внимания. Но имейте в виду, что, хотя определенные жанры, такие как классика, могут улучшить когнитивные функции и запоминание, музыка со словами иногда может отвлекать учеников и снижать их понимание прочитанного.