Музыку стали слушать меньше на западных стримингах, и больше на российских

"Исследовательский сервис "Билайн.Аналитика" зафиксировал рост трафика среди абонентов "Билайна" в российском стриминговом сервисе "Яндекс.Музыка" и китайском QQMusic на 14% с начала марта, тогда как трафик на западные сервисы, в частности, Apple Music и YouTube Music снизился с начала марта на 15% и 12% соответственно", - сказали в пресс-службе "Билайна".

Больше всего "Яндекс.Музыку" стали слушать в Ростове-на-Дону (прирост трафика составил 36%) и в Казани (26%), добавили в пресс-службе оператора. Рост трафика в 25% российский сервис показал в Уфе, Краснодаре и Саратове. В Екатеринбурге трафик вырос на 20%, в Санкт-Петербурге - на 15%, в Москве - на 11%.

"Apple Music в Москве и Саратове с начала марта стали использовать на 17% меньше, в Санкт-Петербурге - на 14%, в Уфе и Екатеринбурге трафик уменьшился на 10%, в Краснодаре - на 5%", - пояснили в пресс-службе оператора.

Трафик на YouTube Music с начала марта снизился в столице на 18%, в Санкт-Петербурге - на 16%, сообщили в "Билайне". В Саратове снижение трафика составило 13%, 10% - в Екатеринбурге, а в Казани - 9%. В Уфе изменений по трафику нет, тогда как в Ростове-на-Дону и Краснодаре динамика положительная - рост составил 5 и 4% соответственно.

MTC

Количество подписчиков сервиса "MTC Music" за март 2022 года выросло втрое по сравнению с февралем 2022 года, сообщили в пресс-службе МТС.

Yota

Наибольший прирост объема трафика клиентов Yota и количества пользователей показал российский сервис "Звук" - в два и в 1,8 раза соответственно, добавили в пресс-службе оператора. Менее значительно увеличили свои показатели сервисы "VK Музыка", SoundCloud и Zaycev.net.





Объем интернет-трафика на сервис Spotify с 21 февраля по 17 апреля также уменьшился в восемь раз, при этом количество пользователей снизилось лишь в 1,6 раза. Также потерял в объеме трафика и количестве пользователей сервис Deezer - в 3,3 и в 1,2 раза соответственно, подчеркнули в Yota. Показатели сервиса Apple Music остались прежними.

"Интернет-трафик на сервис Spotify пошел на снижение после 6 марта. В это же время о приостановке работы в России объявили платежные системы Visa и Mastercard, что усложнило оплату подписок на зарубежные сервисы. Однако наибольшее снижение показателя пришлось на 12 апреля, на следующий день после полной приостановки деятельности сервиса Spotify на территории РФ", - пояснила директор по маркетингу Yota Ирина Пюскюлян.

Мегафон

«Мегафон» сообщил, что общий мобильный интернет-трафик в музыкальных сервисах в первой половине апреля 2022 года снизился почти на 12% по сравнению со второй половиной марта. На фоне ограничений пользователи начали переходить в российские сервисы – наибольший рост зафиксирован в приложении Яндекс.Музыка.

Специалисты "МегаФона" с помощью инструментов Big Data проанализировали мобильный трафик в стриминговых сервисах. С 1 по 15 апреля мобильный трафик в Spotify, Dezeer и YouTube Music суммарно снизился почти на 35% по сравнению с двумя предыдущими неделями. Трафик в этих сервисах начал снижаться уже в начале месяца.

Пользователи сервисов, покидающих российский рынок, ищут альтернативы и выбирают российские приложения. После ухода из России Spotify 11 апреля максимальный рост показала Яндекс.Музыка – количество пользователей увеличилось на 15%, в "VK Музыке" на 10%, а в "Звуке" на 2%. Мобильный трафик в этих сервисах вырос на 8% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом в Apple Music трафик за этот период не продемонстрировал значительных изменений.

Чаще других музыкальными сервисами пользуются жители Москвы и области, Санкт-Петербурга, Краснодара, Самары и Ростова-на-Дону.