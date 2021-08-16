Около 700 млн долларов не доходят авторам песен на стримингах

По консервативным оценкам Академии, 700 миллионов долларов гонораров за потоковую передачу, подлежащих выплате авторам песен и правообладателям в год во всем мире, не выплачиваются из-за некачественных данных в описании треков или мета-тегах. Невыплаченные гонорары на стримингах обычно суммируются, а затем выплачиваются на основе рыночной доли тем песням, которые уже получили оплату посредством потоковой передачи.

В отчете предлагается, чтобы общества по сбору платежей информировали своих членов о масштабах проблемы.

«То, что эта цифра не сообщается организациями коллективного управления (ОКУП) на практике, вызывает беспокойство, учитывая, что правообладатели должны быть проинформированы об уровнях точности распределения, политике распределения и действиях, предпринимаемых ОКУП от имени своих членов».

Грэм Дэвис, исполнительный директор The Ivors Academy, говорит: «По мере того, как потоковая передача данных стала доминирующим методом прослушивания музыки, мы также стали свидетелями роста разрыва в данных потоковой передачи песен. Плохие, недостаточные и противоречивые данные создали огромную глобальную проблему для музыкальной индустрии, и масштабы проблемы будут продолжать расти. Нам срочно нужен новый отраслевой рабочий процесс, основанный на новых технологиях и образовании авторов песен, чтобы восполнить пробел в данных и гарантировать, что нужным людям платят за их работу».

Основные проблемы с потоковой передачей данных были определены Специальным комитетом DCMS в своем отчете по анализу экономики стримингов. Депутаты в Комитете сделали ряд рекомендаций, в том числе о том, что правительство должно обязать звукозаписывающие лейблы предоставлять метаданные для песен, когда они лицензируют запись для потоковых сервисов, что музыкальная индустрия должна в срочном порядке установить минимальный жизнеспособный стандарт данных, чтобы данные можно использовать и сопоставить по всем услугам, чтобы проводить аудит так называемых черных ящиков и положить конец практике распределения доходов от черных ящиков по доле рынка.

В доказательствах, представленных Академией в ходе расследования, она обратила внимание на проблемы с метаданными потоковой передачи песен, призвала к реформе отрасли и принятию минимального жизнеспособного стандарта данных. Плохие, недостаточные и противоречивые данные создали огромную глобальную проблему для музыкальной индустрии.