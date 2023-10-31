Табриз Шахиди назвал самых востребованных артистов в Новый год

На Яндекс Музыке у группы практически 6 миллионов лайков и более 3 миллионов ежемесячных слушателей. Интерес к творчеству «Кино» только растет: в первой половине 2023 года количество прослушиваний на сервисе увеличилось на 61% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Группа особенно популярна у молодежи, более половины ее слушателей — аудитория до 35 лет.



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