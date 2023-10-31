Табриз Шахиди назвал самых востребованных артистов в Новый год

«В 2022 году стало больше новогодних корпоративов, чем в ковидные 2020 и 2021. Лидирующие позиции заняли мероприятия и бюджеты, связанные с государством. Это всевозможные форумы, выставки, городские события, огромное количество фестивалей. Рост стоимости событий связан исключительно с ростом гонораров артистов из-за волатильности валют и исчезновения ряда топовых украинских артистов и артистов, не поддержавших свою Родину. Среди них LOBODA, Вера Брежнева, Валерий Меладзе, Андрей Макаревич (признан в РФ иноагентом), группа «Би-2», Machete и другие», - отметил он в комментарии для "Радиоточки НСН".
Продюсер Табриз Шахиди также назвал топ-25 самых "продаваемых" артистов в декабре 2023 года.
«Самыми востребованными артистами в декабре стали: Леонид Агутин, Shamаn, Анна Асти, «Руки вверх», Баста, Полина Гагарина, «Иванушки int.», Владимир Пресняков, «Звери», Temnikova, Jony, Диана Арбенина, HammAli&Navai, «Моральный Кодекс», Сосо Павлиашвили, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Николай Басков, Дима Билан, Клава Кока, «A’Studio», Алексей Чумаков, MacaN, Uma2rman и Ани Лорак».
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