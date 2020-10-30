Анжелика Варум выпустила альбом «Грустная bossa»

В альбом вошли десять песен в стиле босса-нова, написанных известным композитором и поэтом, открытым трансгендером Садо Новосадович (Надежда Новосадович).

«Я не знаю, что творилось в душе у автора, и что сподвигло его излить на бумагу столько щемящей грусти, боли, отчаяния, иронии, откровения и надежды. Но точно знаю, почему эти песни стали частью меня. В принципе, как благодарный слушатель, я могла бы на этом и остановиться. Но мне до слёз захотелось, чтобы и мой мир узнал такого светлого, во многом аутентичного, и от этого такого близкого моему сердцу композитора и поэта Садо Новосадович», - говорит Анжелика Варум.

Не совсем понятно, отчего Варум считает Новосадович малоизвестным автором. Новосадович - автор многочисленных песен отечественных звезд, как Лайма Вайкуле и Любовь Успенская, сотрудничает с такими популярными исполнителями, как Сергей Лазарев, Иракли Пирцхалава, Женя Отрадная, Настя Кочеткова и др. Приглашенный автор Disney Russia, автор русских текстов песен в таких картинах, как "Классный мюзикл-2", "Классный мюзикл-3", "Принцесса и лягушка", "Крошка из Беверли хилз", "Вольт". Кроме того, она - исполнительный продюсер группы "Guru Groove Foundation".

«Значимый человек - как много «зашито» в этом понятии. Объёмная совокупность факторов. Не всегда удобных и уютных, зачастую контрастных моим, иной раз противоречивых, почти конфликтных. Но всегда вызывающих волну тепла и неконтролируемую искреннюю улыбку. Значимый человек - важный, опорный, необходимый. КАК ты стала таким человеком для меня? Как отважилась? Как посмела? Так честно и неотвратимо петь мою музыку и поэзию, вдохновлять и не стремиться к нравоучениям, позволять в текстах песен вовсе не песенные (не хитовые) акценты и вывороты строфы? КАК? Записать целый авторский альбом с открытым трансгендером в прекрасной, любимой, но очень суровой стране. Безумству храбрых поём мы песню (с) Свобода - единственное, что обезоруживает и потрясает. В наш стремительный век, в котором «музыки осталось мало»(с) поверить и вложиться всем, что есть, в проект, который никогда не попадёт в чарты, ибо и музыка не модная, и слово чересчур затейливое. Невозможность отвернуться, обречённость на смелость, вера и созидание? И вот сегодня релиз нашего альбома. Позади общий путь в полтора года. Точнее, он не позади, потому что мы в процессе, мы ещё идём этим путём. Помнишь, у БГ «и что нам делать, как нам петь, как не ради пустой руки?» Я благодарю тебя за всё. Действительно за всё. Мы самоотверженно и вдохновенно порвали финишную ленточку альбома. Но я мечтаю, чтобы наш творческий финиш случился не теперь. Идём дальше? «Солдатик оловянный на пожаре» (с), мой друг, мой женский голос, моя исполнительница Анжелика Варум», - пространно рассуждает Садо Новосадович.