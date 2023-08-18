Анжелика Варум рассказала про «Эту девочку»

Песня исполнена в ритмах босановы, Анжелика Варум под рояльные переливы доверительно шепчет о том, что «эта девочка слишком-слишком умеет чувствовать, и что платит за это, знает она одна».

«Стихи, которые легли в основу этой песни, мне прислала моя подруга полтора года назад, сопроводив их комментарием: «Это про тебя». И, несмотря на то, что во мне нет практически ничего из изложенного автором, за исключением привычки ложиться в 12 ночи, я уверена, что добрая половина современных женщин почувствует, что написано именно про них. Мне очень захотелось, чтобы эти стихи зазвучали как песня. Я разыскала автора - поэта Светлану Лаврентьеву, но сразу звонить ей не стала. Не было уверенности, что из моей затеи что-то получится. И только когда Сергей Петросян написал музыку, а Евгений Борец аранжировал и записал восхитительную, на мой взгляд, партию рояля, я поняла, что у меня есть песня, которую смело можно показывать автору. Так мы познакомились. Позже я прочла несколько Светиных сборников стихов. Это абсолютно моя поэзия сегодня, и надеюсь, что песня «Эта девочка» не последняя в нашем творческом тандеме», - рассказала Анжелика.



Анжелика Варум