Анжелика Варум прокомментировала измены Агутина

В инстаграме певица Анжелика Варум дала советы по сохранению брака.
В последнее время получаю достаточно много подобных комментариев: «...Вы говорите, у мужчин всё иначе... А вышло так, что Агутин чувствует себя прекрасно, а Вы нет, вот он от Вас и гуляет»
Видимо пора открыть дискуссию)))
Из личного опыта:
1. Не путайте мужчин с крепостными, они от этого быстро устают:)
2. Любимая для мужчины не та, с кем произошёл импульсивный обмен жидкостями, а та, которой он, на протяжении всей жизни, посвящает стихи.
3. Если Вы всё же сориентированы на семью и Вам посчастливится дожить с любимым человеком до серебряной свадьбы, готовьтесь, на пути Вас ждёт много сюрпризов. И не ждите подвоха только от мужчин. Порой, совершенно неожиданно, Вы можете удивить себя саму:)
4. Знайте! У Вас всегда есть выбор. Как говорила моя бабушка: «Колхоз - дело добровольное»)))
5. И помните! Пустота в душе мужчины - не самое страшное. Гораздо страшнее - пустота в Вашей собственной душе... Всем любви и хорошего дня!
А. Варум
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В последнее время получаю достаточно много подобных комментариев: «...Вы говорите, у мужчин всё иначе... А вышло так, что Агутин чувствует себя прекрасно, а Вы нет, вот он от Вас и гуляет» Видимо пора открыть дискуссию))) Из личного опыта: 1. Не путайте мужчин с крепостными, они от этого быстро устают:) 2. Любимая для мужчины не та, с кем произошёл импульсивный обмен жидкостями, а та, которой он, на протяжении всей жизни, посвящает стихи. 3. Если Вы всё же сориентированы на семью и Вам посчастливится дожить с любимым человеком до серебряной свадьбы, готовьтесь, на пути Вас ждёт много сюрпризов. И не ждите подвоха только от мужчин. Порой, совершенно неожиданно, Вы можете удивить себя саму:) 4. Знайте! У Вас всегда есть выбор. Как говорила моя бабушка: «Колхоз - дело добровольное»))) 5. И помните! Пустота в душе мужчины - не самое страшное. Гораздо страшнее - пустота в Вашей собственной душе... Всем любви и хорошего дня! А. Варум #варум #агутин #отношения
Леонид Агутин в своем блоге в ответ порассуждал о дефиците любви.
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Я с утра листаю ленту - Коммунисты, диссиденты, Петербуржцы, Москвичи, Праздник, яйца, куличи. Будем жить или не будем, Смех и радость нужно людям Непременно приносить, «Попаверхности» скользить. День прекрасен, светел, ясен. Я почти со всем согласен. Я за тех, кто верит в Бога Тихо, честно, понемногу. Кто и в Храме, и снаружи, Отсекая хлам ненужный, Жизнь живёт за годом год.. Я за всё за это вот. Я за маленькие счастья, За письмо, звонок, участие, За тоску по тем, кто в сердце, За прижаться и согреться, За глаза на мокром месте, За любую хрень, но вместе.)) Я за душу бытия.. За любовь, короче, я. Вот сижу, читаю ленту. Не хватает элемента В этой общей суете. В этом времени проклятом Ничего давно не свято. Всё спасаем постулаты, Да не те. С Великим Праздником Пасхи, Друзья! Быть Добру!
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