Анжелика Варум прокомментировала измены Агутина

В инстаграме певица Анжелика Варум дала советы по сохранению брака.

Видимо пора открыть дискуссию)))

Из личного опыта:

1. Не путайте мужчин с крепостными, они от этого быстро устают:)

2. Любимая для мужчины не та, с кем произошёл импульсивный обмен жидкостями, а та, которой он, на протяжении всей жизни, посвящает стихи.

3. Если Вы всё же сориентированы на семью и Вам посчастливится дожить с любимым человеком до серебряной свадьбы, готовьтесь, на пути Вас ждёт много сюрпризов. И не ждите подвоха только от мужчин. Порой, совершенно неожиданно, Вы можете удивить себя саму:)

4. Знайте! У Вас всегда есть выбор. Как говорила моя бабушка: «Колхоз - дело добровольное»)))

5. И помните! Пустота в душе мужчины - не самое страшное. Гораздо страшнее - пустота в Вашей собственной душе... Всем любви и хорошего дня!

А. Варум