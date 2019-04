Анжелика Варум прокомментировала измены Агутина

View this post on Instagram

В последнее время получаю достаточно много подобных комментариев: «...Вы говорите, у мужчин всё иначе... А вышло так, что Агутин чувствует себя прекрасно, а Вы нет, вот он от Вас и гуляет» Видимо пора открыть дискуссию))) Из личного опыта: 1. Не путайте мужчин с крепостными, они от этого быстро устают:) 2. Любимая для мужчины не та, с кем произошёл импульсивный обмен жидкостями, а та, которой он, на протяжении всей жизни, посвящает стихи. 3. Если Вы всё же сориентированы на семью и Вам посчастливится дожить с любимым человеком до серебряной свадьбы, готовьтесь, на пути Вас ждёт много сюрпризов. И не ждите подвоха только от мужчин. Порой, совершенно неожиданно, Вы можете удивить себя саму:) 4. Знайте! У Вас всегда есть выбор. Как говорила моя бабушка: «Колхоз - дело добровольное»))) 5. И помните! Пустота в душе мужчины - не самое страшное. Гораздо страшнее - пустота в Вашей собственной душе... Всем любви и хорошего дня! А. Варум #варум #агутин #отношения