Анжелика Варум спела про «Табу»

Это второй (после «Грустной боссы») сингл из ее нового альбома, который певица записывает вместе с музыкантом, автором песен и продюсером Садо. Дата выхода альбома пока не объявлена.
- «Табу» - второй после «Грустной боссы» сингл, который войдет в мою новую пластинку. Я очень трепетно отношусь к этому проекту. Мне в нём нравится всё, от первых аккордов, сыгранных замечательными музыкантами, до последнего слова, так точно передающего моё сегодняшнее настроение. Спасибо, автор! И да здравствует Old school music! В ней так много ностальгии и тепла!
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