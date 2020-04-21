Анжелика Варум спела про «Табу»

Опубликовано пользователем

Анжелика Варум представила новую песню «Табу» из будущего альбома (слушать песню).

Это второй (после «Грустной боссы») сингл из ее нового альбома, который певица записывает вместе с музыкантом, автором песен и продюсером Садо. Дата выхода альбома пока не объявлена.

- «Табу» - второй после «Грустной боссы» сингл, который войдет в мою новую пластинку. Я очень трепетно отношусь к этому проекту. Мне в нём нравится всё, от первых аккордов, сыгранных замечательными музыкантами, до последнего слова, так точно передающего моё сегодняшнее настроение. Спасибо, автор! И да здравствует Old school music! В ней так много ностальгии и тепла!

Анжелика Варум
Анжелика Варум

Быстрый поиск: 