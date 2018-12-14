Леонид Агутин подарит Анжелике Варум дом

Агутин признался, что уже начал готовиться к дню рождения супруги. 26 мая артистка отметит 50-летие, и поэтому Леонид хочет преподнести ей по-настоящему шикарный подарок за несколько миллионов рублей.

«Дом куплю. Пока не скажу где. Большой», — поделился планами артист.



Леонид Агутин, Анжелика Варум

Поклонники тут же предположили, что Агутин приобретет жилье за рубежом, пишет «Стархит». Скорее всего, это будет какой-то европейский или американский город. В течение последних нескольких лет Леонид и Анжелика проводят много времени в США, где живет их дочь. Так, музыканты неоднократно признавались, что любят тихий и спокойный отдых за рубежом, но жить и работать они предпочитают именно в России.