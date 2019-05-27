Анжелика Варум спела нежную балладу «Касайся»

В ролике рассказывается история женщины среднего возраста, которая вдруг осознает свое одиночество и решается на отчаянный поступок. Сняли видео режиссер Алексей Дубровин и оператор Сергей Павлов. Главные роли сыграли Анна Зайцева и Сергей Масленников.
- «Касайся» - маленькая история одного одиночества, - написала Анжелика в фейсбуке. - Мы все, восторженные романтики, в юности читали Омара Хайяма: «...ты лучше голодай, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало». Но как же порой невыносимо тяжело нести это бремя гордого одиночества... Всем, кто в вечном поиске, посвящается. Всем, кто нашёл, с посылом: «сберечь и не расплескать».
В припеве песни активно используется вокодер.
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