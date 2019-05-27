Анжелика Варум спела нежную балладу «Касайся»

Агутин признался, что уже начал готовиться к дню рождения супруги. 26 мая артистка отметит 50-летие, и поэтому Леонид хочет преподнести ей по-настоящему шикарный подарок за несколько миллионов рублей.





«Дом куплю. Пока не скажу где. Большой», — поделился планами артист.

